'Zgodovinska odločitev': Nizozemska in Danska bosta Ukrajini podarili letala F-16

Potem ko so ZDA odobrile dostavo bojnih letal F-16 Ukrajini, sta to potrdili tudi Nizozemska in Danska, ki jih bosta dostavili takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za prenos. Zelenski je v bazi nizozemskih sil v Eindhovnu pozdravil to odločitev in jo označil za zgodovinsko. Po njegovih besedah bo Ukrajina prejela 42 omenjenih lovcev, vendar ta številka še ni potrjena.

Nizozemska in Danska sta se zavezali, da bosta Ukrajini dobavili bojna letala F-16, ko bodo izpolnjeni pogoji za prenos, je dejal nizozemski premier Mark Rutte. Ta obljuba, dana med obiskom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na Nizozemskem, je prva prava obljuba o dostavi F-16 ukrajinskim oboroženim silam. Do nje prihaja le nekaj dni po tem, ko so ZDA odobrile dobavo bojnih letal.

Zelenski je na svojem Telegram kanalu poudaril, da bo Ukrajina prejela kar 42 bojnih letal, vendar Nizozemska in Danska tega nista potrdili. Nizozemske sile razpolagajo z 42 letali F-16, zdaj pa prehajajo na uporabo drugih bojnih letal, in sicer lovcev F-35. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil odločitev Nizozemske in Danske o predaji letal F-16 in jo označil za "zgodovinsko". V bazi nizozemskih letalskih sil v Eindhovnu, kjer sta si z nizozemskim premierjem ogledala letala, parkirana v hangarju, je dejal, da gre za močno in navdihujočo odločitev.

"Danes lahko objavimo, da se Nizozemska in Danska zavezujeta k prenosu letal F-16 Ukrajini in ukrajinskim zračnim silam, vključno s sodelovanjem z Združenimi državami in drugimi partnerji, ko bodo izpolnjeni pogoji za tak prenos," je dejal Rutte na skupni tiskovni konferenci z Zelenskim v vojaški letalski bazi v Eindhovnu. Sicer sta Nizozemska in Danska že nekaj dni nazaj sporočili, da so jima Združene države Amerike dale vsa pooblastila za dostavo ameriških letal Ukrajini, ta odobritev pa velja za veliko spodbudo Kijevu, poroča France24. Ukrajina je dolgo prosila za ta bojna letala, saj je prepričana, da ji bodo dali znatno prednost v vojni.

Nizozemsko bojno letalo F-16

Zelenski je na Nizozemsko prispel, da bi se pogovarjal o prizadevanjih za okrepitev ukrajinske zračne obrambe, pozneje pa naj bi nadaljeval pot na Dansko. Tudi dansko zunanje ministrstvo je potrdilo svojo zavezanost dobavi F-16. Nizozemska je skupaj z Dansko v zadnjih mesecih vodila mednarodna prizadevanja za usposabljanje ukrajinskih pilotov za F-16 in končno dobavo letal za pomoč pri zoperstavljanju zračni premoči Rusije, katere sile so napadle Ukrajino februarja 2022. "Ponosen sem, da bo Danska skupaj z Nizozemsko podarila bojna letala F-16 ukrajinskemu boju za svobodo proti Rusiji in njeni nesmiselni agresiji. Podpora Danske Ukrajini je neomajna," je dejal danski obrambni minister Jakob Ellemann-Jensen. "Glavno vprašanje je F-16 za Ukrajino, da zaščiti naše ljudi pred ruskim terorjem. Postajamo močnejši," je sporočil Zelenski v objavi na Telegramu. Ukrajinski obrambni minister Olenij Reznikov je potrdil, da se je usposabljanje pilotov za upravljanje letal že začelo, vendar naj bi trajalo vsaj šest mesecev in morda še več, da se usposobijo še inženirji in mehaniki. Usposabljanje poteka na Danskem in v Romuniji.

Zelenski je bil tudi na pogovorih na Švedskem Zelenski je na Švedsko prispel na nenapovedan obisk v soboto, gre pa za njegov prvi obisk v skandinavski državi od začetka obsežne invazije. Vojna je Švedsko spodbudila, da je opustila svojo dolgoletno politiko vojaške neuvrščenosti, da bi podprla Ukrajino z orožjem in zaprosila za članstvo v Natu, čeprav še vedno čaka na pridružitev zavezništvu.

