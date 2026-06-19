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Zgodovinska reforma: Kuba odpira vrata zasebnim podjetjem

Havana, 19. 06. 2026 10.13 pred 29 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Kuba

Kubanski poslanci so sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge vse od bančništva do turizma in kmetijstva.

Tujim vlagateljem po novem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, dovoljena bodo velika zasebna podjetja, kubanski in tuji vlagatelji pa bodo lahko pridobivali deleže v državnih podjetjih.

Premier Manuel Marrero točne časovnice uveljavitve ukrepov ni navedel, je pa kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel v sredo izpostavil potrebo po "nujnih spremembah", da bi preprečili gospodarski zlom.

Premier Manuel Marrero je v televizijskem nagovoru napovedal zgodovinsko gospodarsko reformo.
Premier Manuel Marrero je v televizijskem nagovoru napovedal zgodovinsko gospodarsko reformo.
FOTO: Profimedia

Kuba se spopada z obsežno gospodarsko krizo, potem ko ji je predsednik ZDA Donald Trump januarja onemogočil dobavo nafte iz Venezuele, ki je bila njena glavna dobaviteljica. Naftna blokada je kubansko že tako pešajoče gospodarstvo pripeljala na rob propada. Država se sooča z izpadi električne energije, ki včasih trajajo več kot 30 ur, ter pomanjkanjem hrane, goriva, pitne vode in zdravil.

Smeti na ulicah Havane
Smeti na ulicah Havane
FOTO: Profimedia

Čeprav je Havana za svoje težave vedno krivila več kot 60 let trajajoči ameriški trgovinski embargo in v zadnjem času naftno blokado, je Diaz-Canel v sredo priznal obstoj "ovir, ki ne prihajajo od zunaj, prav tako niso povezane z blokado". Poudaril pa je, da vlada reforme ne uvaja zaradi pritiska ZDA, temveč da bi ohranila socializem.

Marrero pa je zagotovil, da se Kuba zaradi reform "nikakor ne bo odpovedala družbeni odgovornosti". Napovedal je tudi načrte za zmanjšanje števila ministrstev in javnih uslužbencev.

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emilzapata
19. 06. 2026 10.40
no pa so končno prišla kapitalistična nebesa v komunistično državo Kubo, samo za večino malih ljudi bo tako kot na Haitiju, bodo tudi lačni, kar do sedaj niso bili
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+2
2 0
colski
19. 06. 2026 10.44
Eh, seveda - od revolucije naprej so živeli v komunističnih nebesih
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0 0
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