Zgodovinska reforma: Kuba odpira vrata zasebnim podjetjem

Tujim vlagateljem po novem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, dovoljena bodo velika zasebna podjetja, kubanski in tuji vlagatelji pa bodo lahko pridobivali deleže v državnih podjetjih. Premier Manuel Marrero točne časovnice uveljavitve ukrepov ni navedel, je pa kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel v sredo izpostavil potrebo po "nujnih spremembah", da bi preprečili gospodarski zlom.

Premier Manuel Marrero je v televizijskem nagovoru napovedal zgodovinsko gospodarsko reformo. FOTO: Profimedia

Kuba se spopada z obsežno gospodarsko krizo, potem ko ji je predsednik ZDA Donald Trump januarja onemogočil dobavo nafte iz Venezuele, ki je bila njena glavna dobaviteljica. Naftna blokada je kubansko že tako pešajoče gospodarstvo pripeljala na rob propada. Država se sooča z izpadi električne energije, ki včasih trajajo več kot 30 ur, ter pomanjkanjem hrane, goriva, pitne vode in zdravil.

Smeti na ulicah Havane FOTO: Profimedia