'Zgodovinska zmaga' stranke Le Pen: prvič s svojo poslansko skupino v senatu

Marine Le Pen je rezultat označila za "zgodovinsko zmago" in pomemben mejnik za svojo stranko. RN je namreč prvič presegel prag desetih senatorjev, potrebnih za oblikovanje poslanske skupine. Na nedeljskih volitvah je bilo izvoljenih devet senatorjev RN, poleg treh, ki so bili izvoljeni že leta 2023. Dva sedeža je po poročanju The Guardiana osvojila tudi zavezniška stranka Unija desnice za republiko (UDR), ki jo vodi Eric Ciotti. Francoski senat ima 348 članov in je poleg narodne skupščine drugi dom parlamenta. Senatorjev ne volijo neposredno državljani, temveč lokalni izvoljeni predstavniki, med njimi župani in občinski svetniki. Vsaka tri leta se izvoli polovica senatorjev, njihov mandat pa traja šest let.

Francoski senat FOTO: Profimedia

Čeprav je senat po tokratnih volitvah še naprej pod prevlado tradicionalne desnice in desnosredinskih strank, rezultat pomeni pomembno spremembo za RN. Stranka je bila doslej v zgornjem domu parlamenta zastopana le z nekaj senatorji in nikoli ni imela lastne poslanske skupine. Rezultati odražajo tudi širšo rast podpore RN na lokalni ravni. Glasovanje lokalnih predstavnikov je pokazalo, da ima stranka podporo tudi med neodvisnimi podeželskimi župani. Vodja RN Jordan Bardella je ob tem pozval politike tradicionalne desnice, naj se povežejo z njegovo stranko.

Marine Le Pen in Jordan Bardella FOTO: AP