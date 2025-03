Zgodovinski dogovor: bilijon evrov za obrambo, infrastrukturo in podnebje

"Nemčija se je vrnila," je ob napovedi dogovora o dolžniški reformi dejal nemški zmagovalec volitev Friedrich Merz. "To je jasno sporočilo našim partnerjem in prijateljem, pa tudi našim nasprotnikom, sovražnikom naše svobode: Sposobni smo se braniti in zdaj smo popolnoma pripravljeni, da se branimo," je dejal.

Odhajajoči nemški parlament je v četrtek začel razpravo o obsežnih finančnih predlogih unije in SPD, ki vključujejo rahljanje dolžniške zavore v prid izdatkom za obrambo in vzpostavitvi 500 milijard evrov težkega posebnega sklada za infrastrukturo. Stranki za potrebno dvotretjinsko večino v parlamentu nujno potrebujeta tudi podporo Zelenih, ki pa so se temu dolgo upirali. Sedaj naj bi se zgodil preobrat.