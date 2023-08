'Zgodovinski dosežek': Indijci uspešno pristali na Luni

New Delhi, 23.08.2023, 15:04 | Posodobljeno pred eno uro

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Indijsko vesoljsko plovilo Chandrayaan-3 je varno pristalo na Luni, s tem pa je Indija postala šele četrta država, ki ji je to doslej uspelo. S tem dosežkom se je postavila ob bok ZDA, Sovjetski zvezi in Kitajski. Obenem pa je indijsko plovilo tudi prvo v zgodovini, ki je pristalo na Luninem južnem polu. Indijska sonda naj bi približno dva tedna raziskovala južno stran Lune, ki naj bi vsebovala vodo in dragocene minerale.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 00:23 audio-control-play-line Luna, kot jo vidi kamera na krovu Chandrayaan-3 (Vir: AP) 00:39 audio-control-play-line Trenutek slavja, ko je na Luni pristala indijska sonda icon-chevron-left icon-chevron-right