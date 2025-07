Zgodovinski koncert: aretirali več kot 100 oseb, reševalci z 245 intervencijami

Koncerta kontroverznega Marka Perkovića Thompsona se je po oceni organizatorjev udeležilo okoli 505.000 ljudi, ki so prišli s celotne Hrvaške pa tudi iz tujine, poroča Net.hr. Za varnost množice udeležencev je skrbelo več kot 6500 policistov, okoli 5000 varnostnikov in redarjev ter 70 gasilcev. Čeprav je koncert minil relativno mirno, pa povsem brez incidentov ni bilo. Policija je pridržala 123 ljudi, zdravniške ekipe pa so posredovale v 245 intervencijah, je v nedeljo sporočilo hrvaško ministrstvo za notranje zadeve.

Od 123 pridržanih oseb jih je bilo 111 pridržanih zaradi posedovanja pirotehničnih sredstev, ostale pa zaradi motenja javnega reda in miru. Policisti so do 1. ure zjutraj zasegli 121 pirotehničnih sredstev, je sporočilo ministrstvo, ki je ob tem zanikalo poročanje, da naj bi policija več oseb aretirala tudi zaradi prerivanja. "Zaradi potiskanja ni bila pridržana nobena oseba," so dejali. Državne intervencijske enote zagrebške civilne zaščite so prejele prijavo, da sta dve osebi splezali na oder za glavnim odrom, zato so posredovali tudi delavci, ki so ju pomagali vrniti na trdna tla.

Zdravniške ekipe so medtem večinoma posredovale zaradi zastrupitve z alkoholom oz. prevelike količine zaužitega alkohola, lažjih poškodb in ran, alergijskih reakcij, bolečine v prsih in izgube zavesti, dodaja Net.hr. Čez dan je bilo zagotovljenih in delno razdeljenih osem palet vode, kar je 1300 steklenic na paleto, preostanek pa je bil razdeljen po koncertu ob odhodu obiskovalcev. V mestu Zagreb so od jutra odpravljene vse prometne zapore, ki so jih vzpostavili zaradi zgodovinskega koncerta. Zaprta ostaja le še ulica Jozefa Antalle.

Na kontroverznem koncertu pa je bilo opaziti tudi več političnih obrazov. Obisk koncerta je že v preteklih dneh napovedalo več vidnih hrvaških politikov, med drugim obrambni minister Ivan Anušić in predsednik sabora Gordan Jandroković, ki prihajata iz vrst vladajoče HDZ. Premier in predsednik te desnosredinske stranke Andrej Plenković pa si je v četrtek s svojimi otroki ogledal generalko.