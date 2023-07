Z delom začel mednarodni center za preiskavo ruske agresije

Odprtje ICPA je po besedah generalnega tožilca Kostina "jasen signal, da je svet enoten in neomajen na poti, da ruski režim odgovarja za vse svoje zločine". Kot je dejal na novinarski konferenci, bo center zapolnil "zevajočo praznino v odgovornosti za zločin agresije", temeljni vojni zločin sprožitve vojne, ki ga Mednarodno kazensko sodišče (ICC) ne more preganjati.

ICPA bo zagotovil strukturo za podporo in krepitev tekočih in prihodnjih preiskav zločina agresije ter prispeval k izmenjavi in analizi dokazov, zbranih od začetka ruske agresije, so poudarili pri Evropski komisiji, v imenu katere se je odprtja v Haagu danes udeležil komisar za pravosodje Didier Reynders .

Ustanovitev centra pomeni prvi korak k morebitni vzpostavitvi posebnega sodišča, ki bi lahko sodilo vodstvu v Moskvi zaradi vojne v Ukrajini. Pri njem sodelujejo nacionalni tožilci iz Ukrajine, EU, ZDA in ICC. Eurojust bo zagotovil operativno, pravno, finančno in logistično podporo, vključno z ohranjanjem, shranjevanjem in analizo dokazov. To delo je bistvenega pomena za pripravo na prihodnja sojenja, bodisi pred nacionalnimi ali mednarodnimi sodišči, vključno z morebitnim sodiščem za zločine agresije ali Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) za zločine v njegovi pristojnosti, so še zapisali pri Evropski komisiji.

Njena predsednica Ursula von der Leyen pa je ob zagonu ICPA opozorila, da ruska invazija na Ukrajino še naprej vsakodnevno prinaša neizrekljive grozote, dokazi o številnih mednarodnih zločinih, ki jih je zagrešila Rusija, pa se kopičijo. Center bo imel ključno vlogo pri tem, da bodo storilci privedeni pred sodišče, tudi za zločin agresije, je zatrdila.

Pozivi k ustanovitvi posebnega sodišča za Ukrajino so se okrepili zaradi nezmožnosti pregona agresije s strani Mednarodnega kazenskega sodišča, sodišča za vojne zločine, ki ima prav tako sedež v Haagu. Mednarodno kazensko sodišče bolj specifične vojne zločine in zločine proti človečnosti v Ukrajini, marca pa je izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi domnevnih deportacij otrok.