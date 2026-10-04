Zgodovinski minimum: za en dolar treba odšteti skoraj 2,7 milijona rialov

Na prostem trgu je bilo treba danes za en ameriški dolar odšteti 2,723 milijona iranskih rialov, kar je več kot 1,3-odstotno povišanje od sobote. Že v soboto se je vrednost ameriškega dolarja zvišala za 2,2 odstotka v primerjavi z dnevom poprej, v enem tednu pa za skoraj 15 odstotkov.

Še 2. septembra je vrednost ameriškega dolarja na iranskem prostem trgu znašala približno 2,2 milijona rialov, medtem ko je bil avgusta lani vreden približno 920.000 rialov. Leta 2018, ko so začele veljati nove ameriške sankcije proti Iranu, je bil dolar vreden okoli 35.000 iranskih rialov.

Vrednost evra se je povzpela nad 3,06 milijona rialov, medtem ko je britanski funt je presegel 3,59 milijona rialov.

Vrednost iranske valute strmo pada od začetka ameriške vojaške kampanje, katere cilj je omejiti izvoz nafte in finančne tokove Irana. Zaradi ameriške pomorske blokade se je iranski izvoz nafte praktično ustavil.