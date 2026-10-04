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Zgodovinski minimum: za en dolar treba odšteti skoraj 2,7 milijona rialov

Teheran, 04. 10. 2026 16.34 pred 11 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H.
Iranski riali

Iranska valuta je zdrsnila na rekordno najnižjo vrednost. Na prostem trgu v Teheranu se trenutno ameriški dolar prodaja za 2,7 milijona rialov, kažejo podatki storitve Alanchand, ki spremlja neuradni menjalni tečaj.

Na prostem trgu je bilo treba danes za en ameriški dolar odšteti 2,723 milijona iranskih rialov, kar je več kot 1,3-odstotno povišanje od sobote. Že v soboto se je vrednost ameriškega dolarja zvišala za 2,2 odstotka v primerjavi z dnevom poprej, v enem tednu pa za skoraj 15 odstotkov. 

Še 2. septembra je vrednost ameriškega dolarja na iranskem prostem trgu znašala približno 2,2 milijona rialov, medtem ko je bil avgusta lani vreden približno 920.000 rialov. Leta 2018, ko so začele veljati nove ameriške sankcije proti Iranu, je bil dolar vreden okoli 35.000 iranskih rialov.

Vrednost evra se je povzpela nad 3,06 milijona rialov, medtem ko je britanski funt je presegel 3,59 milijona rialov.

Vrednost iranske valute strmo pada od začetka ameriške vojaške kampanje, katere cilj je omejiti izvoz nafte in finančne tokove Irana. Zaradi ameriške pomorske blokade se je iranski izvoz nafte praktično ustavil. 

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Po poročanju revije Fortune Iran prejšnji mesec ni naložil niti enega tankerja z nafto, kar se ni zgodilo vse od leta 1979. Izplačila za že odposlane pošiljke pa naj bi prenehala pritekati do sredine decembra. Prodaja nafte običajno predstavlja približno tretjino iranskega državnega proračuna.

Inflacija v Iranu se približuje 90 odstotkom, gospodarstvo pa naj bi se letos skrčilo za 5,4 odstotka. Iranski predsednik Masud Pezeškian je potožil, da Iran ne more izterjati niti plačila za blago, ki ga je že dobavil.

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KOMENTARJI2

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Hind Rami Iyad Rajab
04. 10. 2026 17.04
🤣🤣🤣🤣. Iranci dolarjev sploh nočejo...heheheee...
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0 0
vlahov
04. 10. 2026 17.04
Odlične novice .
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