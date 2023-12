Zgodovinski stolp se nevarno nagiba, okoli njega postavljajo pregrado

Stolp, ki meri kar 47 metrov, se trenutno nagiba pod kotom štirih stopinj, strokovnjaki, ki ga spremljajo pa so pojasnili, da se smer nagiba spreminja. Zaskrbljeni so tudi v mestnem svetu, dejali so, da so razmere "precej kritične".

Stolp Garisenda je sicer eden od dveh stolpov, ki prevladujeta v Bologni. Drugi stolp, Asinelli, ki je še višji, se tudi nagiba, a ne tako močno in je še vedno odprt za turiste.

Garisenda je bil zgrajen med letoma 1109 in 1119, že v 14. stoletju pa so stolp zmanjšali, saj se je začel nagibati. O mogočnosti tega zgodovinskega stolpa priča tudi dejstvo, da je bil omenjen v Dantejevi Božanski komediji leta 1321.

In četudi je vzdržal vsa ta leta z le majhnim nagibanjem, pa so razmere zdaj kritične, piše BBC. Prvič so ga zaprli oktobra, ko so zaznali povečano nagibanje, pregledi pa so razkrili tudi propadanje materialov. Mestni svet je začel nemudoma sestavljati tako imenovani načrt civilne zaščite za ohranitev stolpa, in začela so se dela za zagotavljanje varnosti. Pregrada, ki jo zdaj postavljala, bi v primeru zrušenja, zadržala ruševine ter s tem zavarovala tudi okoliške stavbe in ljudi, poleg tega pa bo nameščena tudi kovinska mreža za zaščito pred skalnim podorom.

Gradnja pregrada naj bi bila končana v začetku prihodnjega leta, stolp in trg pa bosta med deli predvidoma še nekaj let zaprta. Sama pregrada naj bi mesto stala okoli 4,3 milijona evrov.

Mestni svet je projekt označil za izjemen izziv, ki bo zahteval "predanost celotnega mesta in tistih po svetu, ki imajo radi Bologno in enega njenih najpomembnejših simbolov".