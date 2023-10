Zgodovinski trenutek za Hrvaško, prevzeli bodo prvo bojno letalo Rafale

Pogodba o nakupu letal vključuje tudi šolanje pilotov, simulatorje, orožje in garancijo. Kot navaja HRT, z nakupom večnamenskega lovskega letala francoskega proizvajalca Dassault Aviation "Hrvaška po 20 letih odvisnosti od zastarelih MiG-21 obrača novo stran pri varovanju lastnega zračnega prostora". Kot so sporočili na hrvaškem obrambnem ministrstvu, je pogodba o nakupu večnamenskega bojnega letala "strateška odločitev in ustvarja dolgoročno politično in gospodarsko povezavo z državo in proizvodnim podjetjem".