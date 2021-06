Zgodovinski vročinski val na severozahodu ZDA, v Kanadi zabeležili nov rekord

V Portlandu v državi Oregon na zahodu so v nedeljo namerili 44,4 stopinje, včeraj pa kar 46 stopinj Celzija. V Seattlu, ki je znan po dežju, ne pa vročini, in kjer povprečna junijska temperatura znaša 21 stopinj Celzija, so v nedeljo namerili 40 stopinj, včeraj zvečer že 42 stopinj.

Polovica tamkajšnjih prebivalcev je brez klimatskih naprav, ker jih doslej niso potrebovali in oblasti sedaj že odpirajo izredne centre za hlajenje. Enega za tisoč ljudi je v Seattlu odprlo tudi podjetje Amazon. Zaprle so se šole, javni uradi in podjetja, zaradi razbeljenega betona nekatera kopališča na prostem, zaradi zadušljivosti pa tudi zaprti bazeni. Električna omrežja so napeta do konca, prihaja tudi že do izpadov, ki na srečo niso zelo razširjeni.