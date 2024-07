Peklenski vročinski val v ZDA, temperature še naraščajo

Dolgotrajni vročinski val, ki je že podiral rekorde, zanetil na desetine gozdnih požarov, se bo kmalu dovolj okrepil, da ga je državna meteorološka služba ZDA označila za "potencialno zgodovinskega". Iz ZDA poročajo, da je nevarni ekstremni vročini izpostavljenih 133 milijonov ljudi po vsej državi – večinoma v zahodnih zveznih državah, kjer naj bi trajala vse do naslednjega tedna. Naraščajoča vročina in vlaga bi se lahko združili in poskrbeli za temperature nad 38 stopinj Celzija, piše Guardian.

V petek so rekordi padli v najmanj štirih mestih v Oregonu. Meteorologi vročinski val ocenjujejo za precej nenavaden dogodek, ki bi lahko bil najhujši v zgodovini države. V vročem Las Vegasu so temperature dosegle 37,7 stopinje Celzija, številni obiskovalci so se odločili, da je najboljši način za premagovanje vročine sedeti na igralnem avtomatu v klimatizirani igralnici s hladnim pivom v roki. V petek je bil v kalifornijski Dolini smrti, enem najbolj vročih krajev na Zemlji, postavljen nov vročinski rekord za ta dan. V kratkem so napovedane še bolj ekstremne temperature. Opozorila pred vročino so vremenoslovci razširili celo na višje lege, vključno z okolico jezera Tahoe, pri čemer je nacionalna meteorološka služba opozorila na velike vplive tveganja vročine, tudi v gorah. Temperature v Nevadi in severovzhodni Kaliforniji ne bodo padle pod 37,8 stopinje Celzija do naslednjega vikenda, tudi noči ne bodo prinesle olajšanja, svarijo vremenoslovci. Prebivalcem na srce polagajo, da poskrbijo za svoje zdravje.

Tveganj vročine se ne zavedamo dovolj

Kot smo poročali, se pri nas se večinoma tveganj, ki jih prinaša vročina za zdravje ljudi, še ne zavedamo dovolj, nismo še ozavestili, kako hude so lahko posledice. Ranljive skupine so seveda bolj ogrožene. Vendar pa pri hujših ekstremih lahko skrbi vse, nevarno je lahko še posebej, če višjo vročinsko obremenitev vzamemo, kot da se nam ne more nič zgoditi, ker smo npr. mladi in zdravi, in nismo pazljivi na našo izpostavljenost, svari Tjaša Pogačar z Biotehniške fakultete.