Zgodovinsko: britanski poslanci podprli zakon o pomoči pri umiranju

Poslanci spodnjega doma parlamenta so po štirih urah čustvene razprave s 314 glasovi proti 291 podprli osnutek zakona, ki ga mora zdaj potrditi še zgornji dom, lordska zbornica, preden bo postal zakon.

Današnje glasovanje po poročanju medijev velja za zgodovinski korak. Izid je sprožil slavje med podporniki, zbranimi pred parlamentom, ki trdijo, da bo legalizirana evtanazija ljudem z neozdravljivo boleznijo dala dostojanstvo in možnost izbire ob koncu njihovega življenja.

Vendar pa nasprotniki, ki so danes pripravili svoj protest, opozarjajo, da bi lahko ranljive ljudi prisilili k smrti, in poslance pozivajo, naj se namesto tega osredotočijo na izboljšanje paliativne oskrbe.

Zakon bi neozdravljivo bolnim odraslim v Angliji in Walesu, ki jim je ostalo šest mesecev življenja ali manj, omogočil zdravniško pomoč pri končanju življenja. Pri tem bi morali biti sposobni sami aplicirati smrtonosno snov, željo vsakega pacienta glede smrti pa bi morala odobriti dva zdravnika in komisija, ki jo sestavljajo socialni delavec, odvetnik in psihiater.

Če bo lordska zbornica potrdila zakon, ta potrebuje še kraljevo soglasje, nato pa bodo minila še štiri leta, preden bo dejansko uvedena pomoč pri umiranju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za pomoč pri končanju življenja je sedaj v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem zagrožena kazen do 14 let zapora. Škotski parlament trenutno obravnava ločeno zakonodajo o tem vprašanju.

S spremembo zakona bi Velika Britanija po poročanju AFP posnemala številne države v Evropi in drugod, ki dovoljujejo obliko pomoči pri umiranju, med drugim Belgijo in Nizozemsko.