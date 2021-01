V cerkvenih domovih za neporočene matere umrlo najmanj 9000 otrok

Razkritja v zadnjih letih so do temeljev pretresla irsko družbo. Na sliki so protesti ob obisku papeža leta 2018, ženska drži sliko matere, ki je bila prisiljena roditi v enem od domov za ženske in otroke.

Domovi za neporočene matere so temno poglavje irske nedavne zgodovine. Ustanove, kamor so ob nezaželeni nosečnosti pošiljali dekleta, so večinoma vodile katoliške nune, delovale so globoko v 20. stoletje, šele v 21. pa se dokončno razkriva njihova resnična podoba.

Komisijo za preiskavo tako imenovanih domov za matere in otroke je irska vlada ustanovila februarja 2015. Njena naloga je bila podrobno popisati, kaj se je v teh ustanovah med letoma 1922 in 1998 dogajalo z najbolj ranljivimi materami in otroki. Pristojnemu ministru so poročilo oddali 30. oktobra lani, v torek pa so ga končno predstavili tudi javnosti.

Posebna komisija je namreč objavila težko pričakovano poročilo, ki razkriva vso grozo dogajanja v domovih, kjer naj bi poskrbeli za mlade mamice in njihove otroke, v resnici pa so jih izkoriščali in jih na silo ločevali. Preiskavo je spodbudilo delo zgodovinarke Catherine Corless, trajala je več kot pet let, ugotovitve pa so strnili na kar 2865 straneh.

Opisali so pomanjkanje, izkoriščanje, stigmatizacijo, sovraštvo do žensk in pretresljivo visoko smrtnost otrok v teh cerkvenih ustanovah, ki so hkrati delovale kot agencije za posvojitve otrok. V njih so zadrževali okoli 56 tisoč žensk in 57 tisoč otrok, lahko preberemo. In še, da je bil delež žensk, ki so končale v teh ustanovah, na Irskem v 20. stoletju najverjetneje višji kot kjerkoli drugje po svetu.

Najbolj pretresljiv je podatek, da je v 18 domovih v letih od 1922 do 1998 umrlo kar 9000 otrok, skoraj vsak šesti, smrtnost pa je bila dvakrat višja od nacionalnega povprečja.

Avtorji poročila so se pogovarjali s številnimi ženskami, ki so same okusile življenje za temnimi zidovi ustanov, še najbolj podobnih zaporom. Takšno sliko so namreč sestavili na podlagi njihovih pričevanj. Ženske so pripovedovale o brezčutnem ravnanju in stigmi, ki jim jo je prilepila družba. Številne so družine dobesedno ugrabile in jih v strahu za dobro ime pod prisilo privedle k nunam.