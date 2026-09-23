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'Zgodovinsko' srečanje: Trump prvič osebno z venezuelsko predsednico

23. 09. 2026 08.11 pred 59 minutami 1 min branja 10

Avtor:
STA
Donald Trump in Delcy Rodriguez

Predsednik ZDA Donald Trump se je v torek ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov prvič osebno srečal z začasno venezuelsko predsednico Delcy Rodriguez, je potrdila Bela hiša. Rodriguez je najvišjo politično funkcijo v državi zasedla po ameriškem strmoglavljenju njenega predhodnika Nicolasa Madura v začetku leta.

Srečanje v hotelu Lotte New York Palace je potekalo med sprejemom, ki ga je Trump priredil za tuje voditelje ob robu generalne skupščine ZN. Udeležili so se ga tudi svetovalec Bele hiše Stephen Miller, vodja Trumpovega kabineta Susie Wiles, finančni minister ZDA Scott Bessent in državni sekretar Marco Rubio, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rodriguez, ki naj bi danes nagovorila GS ZN, je na omrežju X srečanje označila za zgodovinsko. Kot je zapisala, so se pogovarjali o krepitvi dvostranskih odnosov in "napredku pri izvajanju programa sodelovanja na strateških področjih, kot so energetika, rudarstvo in varnost".

Donald Trump in Delcy Rodriguez
Donald Trump in Delcy Rodriguez
FOTO: Profimedia

Trump si od strmoglavljenja Madura v začetku leta prizadeva vzpostaviti ameriški nadzor nad črpanjem venezuelske nafte. Sprva so ZDA spodbujale ameriška naftna podjetja k vlaganjem v Venezuelo, a so bila ta zaradi velikih investicijskih stroškov v zastarelo venezuelsko infrastrukturo do tega zadržana. Konec avgusta sta nato strani sklenili dogovor, po katerem bodo imele ZDA nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v južnoameriški državi.

Venezuelo je ameriški predsednik tudi omenil v torkovem govoru pred GS ZN. "Zmagovalcu pripada plen," je med drugim dejal in izpostavil, da imata ZDA in Venezuela skupaj več kot 60 odstotkov svetovnih zalog nafte.

 

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KOMENTARJI10

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abigail
23. 09. 2026 09.21
Naivna z religijo obsedena prodana duša, enako kot Janša.
Odgovori
0 0
abigail
23. 09. 2026 09.14
Grozljivo! Kdo bo že enkrat ustavil tega ameriškega gangsterja? Samo treh podivjanih psihopatov bi se moral svet rešiti, pa bi bil vsaj nekaj časa mir.
Odgovori
-1
0 1
alicante1234
23. 09. 2026 09.14
Problem te zgodbe je, da je "začasni" predsednici tak mandat po venezuelski ustavi potekel po 180 dneh odsotnosti ugrabljenega predsednika Madura, volitev pa še niso razpisali. Po ustavi je Maduro trenutno še vedno predsednik. Vse kar ona podpiše je zato zakonsko sporno in brezpredmetno. Prav tako ne more dati nadzora nad nafto ZDA, ker ustava to prepoveduje.
Odgovori
0 0
AlexReal
23. 09. 2026 08.57
Kdaj bo Trump obsojen za ugrabitev predsednika Madura ?
Odgovori
+3
3 0
Bolfenk2
23. 09. 2026 08.54
Rodrigezova je izdala lastni narod in Trumpu podarila nafto.
Odgovori
+5
5 0
leviindesnikekci
23. 09. 2026 08.44
Z nastavljeno židinjo, res spektakularno.
Odgovori
+5
5 0
Dr Dre
23. 09. 2026 08.37
To je tista PRAVA 🇺🇲 DEMOKRACIJA💪💪💪. A SMO POZABILI, DA JE TRUMP VENEZUELSKO NAFTO RAZGLASIL ZA LAST 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲💪💪. POTEM JE PA NAPADEL 🇮🇷🇮🇷🇮🇷...
Odgovori
+6
6 0
Badum Badum
23. 09. 2026 08.47
"Zmagovalcu pripada plen," je med drugim dejal Trump.
Odgovori
+0
1 1
kr en33
23. 09. 2026 08.28
za bruhat..
Odgovori
+5
5 0
Dr Dre
23. 09. 2026 08.38
Zakaj, to je 🇺🇲 demokracija, nafta je last 🇺🇲🇺🇲🇺🇲. Zahod ploska....
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+2
2 0
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