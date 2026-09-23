'Zgodovinsko' srečanje: Trump prvič osebno z venezuelsko predsednico

Srečanje v hotelu Lotte New York Palace je potekalo med sprejemom, ki ga je Trump priredil za tuje voditelje ob robu generalne skupščine ZN. Udeležili so se ga tudi svetovalec Bele hiše Stephen Miller, vodja Trumpovega kabineta Susie Wiles, finančni minister ZDA Scott Bessent in državni sekretar Marco Rubio, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rodriguez, ki naj bi danes nagovorila GS ZN, je na omrežju X srečanje označila za zgodovinsko. Kot je zapisala, so se pogovarjali o krepitvi dvostranskih odnosov in "napredku pri izvajanju programa sodelovanja na strateških področjih, kot so energetika, rudarstvo in varnost".