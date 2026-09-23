'Zgodovinsko' srečanje: Trump prvič osebno z venezuelsko predsednico

Srečanje v hotelu Lotte New York Palace je potekalo med sprejemom, ki ga je Trump priredil za tuje voditelje ob robu generalne skupščine ZN. Udeležili so se ga tudi svetovalec Bele hiše Stephen Miller, vodja Trumpovega kabineta Susie Wiles, finančni minister ZDA Scott Bessent in državni sekretar Marco Rubio, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Rodriguez, ki naj bi danes nagovorila GS ZN, je na omrežju X srečanje označila za zgodovinsko. Kot je zapisala, so se pogovarjali o krepitvi dvostranskih odnosov in "napredku pri izvajanju programa sodelovanja na strateških področjih, kot so energetika, rudarstvo in varnost".
Trump si od strmoglavljenja Madura v začetku leta prizadeva vzpostaviti ameriški nadzor nad črpanjem venezuelske nafte. Sprva so ZDA spodbujale ameriška naftna podjetja k vlaganjem v Venezuelo, a so bila ta zaradi velikih investicijskih stroškov v zastarelo venezuelsko infrastrukturo do tega zadržana. Konec avgusta sta nato strani sklenili dogovor, po katerem bodo imele ZDA nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v južnoameriški državi.
Venezuelo je ameriški predsednik tudi omenil v torkovem govoru pred GS ZN. "Zmagovalcu pripada plen," je med drugim dejal in izpostavil, da imata ZDA in Venezuela skupaj več kot 60 odstotkov svetovnih zalog nafte.
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