Zgodovinsko: Vodenje MI6 prvič prevzema ženska

Blaise Metreweli bo letos od Richarda Moora prevzela vodenje MI6. Trenutno je v službi odgovorna za tehnologijo in inovacije. Kot je povedala, je ponosna in počaščena, ker so jo prosili, da kot prva ženska prevzame vodenje te organizacije. Premier Keir Starmer je imenovanje Blaise Metreweli na čelo MI6 označil za zgodovinsko v času, ko delo obveščevalnih služb še nikoli ni bilo bolj pomembno, piše BBC.

Metrewelijeva je stara 47 let in je trenutno vodja ključnega oddelka za tehnologijo in inovacije, katerega cilj je ohraniti identiteto tajnih agentov in najti nove načine za izogibanje nasprotnikom, kot je kitajski biometrični nadzor, opisuje BBC. Veselim se nadaljevanja tega dela skupaj s pogumnimi častniki in agenti MI6 ter našimi številnimi mednarodnimi partnerji, je dejala. Študirala je antropologijo na Univerzi v Cambridgeu, pred novo službo pa je opravljala direktorske funkcije v sestrski agenciji MI5. Večino kariere je preživela na Bližnjem vzhodu in v Evropi.