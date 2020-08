Zgolj devet let zapora za očeta, ki je obglavil svojo hčer, sprožilo ogorčenje iranske javnosti

Zgolj devetletna zaporna kazen za očeta, ki je obglavil 14-letno hčer, je znova izpostavila zakonodajo, ki daje prednost pravicam moških pred življenji žensk. V javnosti pa znova sprožila polemiko glede t.i. umorov iz časti ter pravic otrok v iranski zakonodaji. V preteklosti so poskusi za uveljavitev večjih pravic in zaščit otrok spodleteli, saj je iranski svet varuhov presodil, da so načrti parlamenta v neskladju z islamskimi načeli. Iranska zakonodaja za umor otroka predvideva največ deset let zapora in globo. Sicer je za umor v Iranu zagrožena dosmrtna ječa ali smrtna kazen.

V nekaterih iranskih provicah naj bi umori iz časti predstavlji do 20 odstotkov vseh umorov. Kritiki trdijo, da so iranski zakoni še vedno temeljijo na predpostavki, da ima moški pravico kaznovati ženske in hčere, če se te ne podredijo vlogam, ki jim jih določa iranska družba. A omenjeni primer je v iranski javnosti sprožil ogorčenje, celo predsednik Hasan Rohani se je zavzel za strožje zakone.