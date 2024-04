'Zgolj sreča je, da sem pri 111 letih postal najstarejši človek na svetu'

Naziv najstarejšega človeka na svetu je prejel po smrti 112-letnega Japonca Gisabura Sonobeja , ki je umrl 31. marca letos. Kot je zaupal Guardianu , je edina dieta, ki ji sledi, da vsak petek je ribe in krompirček. Sicer pa nima posebne diete, je namreč vse, kar mu v domu za starejše ponudijo. "Kar koli boš počel v izobilju, bodisi boš preveč jedel ali pil in hodil: sčasoma boš zaradi tega trpel," je prepričan.

John Alfred Tinniswood se je rodil leta 1912 v Liverpoolu, istega leta torej, kot se je potopil slavni Titanik. Vse od leta 2012, ko je dopolnil 100 let, je od pokojne kraljice Elizabete II. prejel rojstnodnevno čestitko. Kraljica je bila od njega mlajša skoraj 14 let.

"Živiš dolgo ali pa le kratek čas. Glede tega ne moreš narediti veliko," je dejal za Guinnessovo knjigo rekordov. Vztraja, da je skrivnost njegovega dolgega življenja zgolj navadna sreča. Že leta 2020 je postal najstarejši moški v Združenem kraljestvu, najnovejši naziv pa mu ne predstavlja nobenega dodatnega dosežka.

Tinniswood lahko še vedno samostojno opravlja večino dnevnih opravil. Sam vstane iz postelje, posluša radio, prav tako pa še vedno sam upravlja s svojimi financami. Preživel je obe svetovni vojni in je najstarejši preživeli moški veteran druge svetovne vojne na svetu. Poleg računovodstva in revizije je njegovo delo v vojni obsegalo logistične naloge, kot sta iskanje obtičanih vojakov in organiziranje oskrbe s hrano.

Svojo ženo Blodwen je spoznal na plesu v Liverpoolu, par pa je nato skupaj preživel 44 let. Njegova žena je umrla leta 1986.

In kakšen nasvet ima za mlajše generacije? "Vedno naredite najbolje, kar lahko. Ni pomembno, ali se stvari učite ali pa nekoga poučujete. Če od sebe ne daš vsega, kar imaš, se s stvarjo ni vredno obremenjevati," pravi.