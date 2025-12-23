Zgorel Ferrari, v njem umrl ustvarjalec igre Call of Duty

Poznani razvijalec videoiger Vince Zampella se je v nedeljo vozil v Ferrariju s sopotnikom, ko se je ta nenadoma zaletel v betonski steber in se vnel na avtocesti v Los Angelesu, poroča BBC . Oblasti so sporočile, da je osebo na sovoznikovem sedežu 'izstrelilo' iz vozila, voznik pa je ostal v njem ujet.

Oba sta umrla na kraju dogodka. Iz neznanih razlogov je vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v betonsko oviro, potem pa je vozilo zajel ogenj, je pojasnila tamkajšnja policija.

Zampella je legendarni Call of Duty ustvaril leta 2003 s svojima dolgoletnima sodelavcema Jasonom Westom in Grantom Collierjem. Igra, ki jo je navdihnil dogodek v drugi svetovni vojni, je bila prodana v več kot 500 milijonih izvodov. Po njej je nastal tudi prihajajoči film.

"To je nepredstavljiva izguba in naša srca so z Vinceovo družino, njegovimi bližnjimi in vsemi, ki se jih je dotaknilo njegovo delo," je za BBC povedal predstavnik Electronic Artsa.