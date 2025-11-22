Zgorela streha in podstrešje igralnice Mulino, preiskava požara v teku

Po včerajšnjem obsežnem požaru v hotelu in Casinoju Mulino, ki je vzplamtel v dopoldanskih urah, omejili pa so ga šele pozno popoldan, je gasilska straža na kraju ostala vse do jutra. Škodo še ocenjujejo, a že zdaj je jasno, da bo ta ogromna. "Zgorela je streha in podstrešje stavbe igralnice," so nam povedali umaški gasilci, na istarski policijski upravi pa so nam potrdili, da je v teku preiskava, po kateri bo znanih več informacij.

Intervencija po požaru v hotelu in casinoju Mulino na hrvaški strani meje v Plovaniji je zaključena, zdaj je čas za preiskavo dogodka, ki je opustošil to pomembno lokacijo tik ob meji s Slovenijo. Ta že poteka, so za naš portal potrdili na istarski policijski upravi, več informacij bo znanih po njenem zaključku. In kako obsežno je uničenje? Tudi škodo še ocenjujejo, a vsem je jasno, da bo ta ogromna. Župan občine Piran Andrej Korenika je sicer včeraj sporočil, da je "casino Mulino v celoti pogorel". Umaški gasilci so nam danes povedali, da sta zgorela streha in podstrešje stavbe igralnice.

Pri gašenju požara je včeraj sodelovalo 48 hrvaških gasilcev z 22 vozili ter 25 slovenskih gasilcev z osmimi vozili, nam je še povedal poveljnik gasilcev Bojan Štokovac (javna gasilska služba Umag). "Velika zahvala vsem gasilcem iz Slovenije za njihovo veliko pomoč," je ob tem poudaril. Na terenu so bili poklicni gasilci iz Umaga, Buzeta, Poreča in Pulja ter prostovoljni gasilci z območja Buj, na pomoč pri gašenju pa so po besedah Kozlevca prišli tudi gasilci iz Sečovelj in Kopra. Posredovali so gasilci PGD Piran, PGD Sečovlje, PGD Nova vas, gasilska brigada Koper.

Gašenje požara v Hotelu in Casinoju Mulino FOTO: Gasilci Piran icon-expand