Zgorelo je pet jaht, več plovil je poškodovanih, škoda je milijonska

Škoda zaradi požara, ki je izbruhnil sinoči, do okoli 23. ure pa je bil pod nadzorom, bo milijonska, poroča 24sata.hr. Lastnik Marine Kaštela Joško Berket je zaSlobodno Dalmacijo povedal, da so bila na srečo vsa plovila ustrezno zavarovana: "V sami marini Kaštela pa ni bilo večje škode. Policija zdaj opravlja svoje naloge, da bi ugotovili okoliščine in vzrok požara."

Poleg petih plovil, ki so zgorela, pa naj bi bilo še več takšnih, ki so poškodovana. Po nekaterih ocenah vsaj 18. Bo pa končna bilanca te - tudi okoljske katastrofe - znana šele, ko bodo policisti končali z delom.

Kot je znano, je zagorelo okoli 20. ure na eni od jaht, ko so vrvi, s katerimi je bila privezana, zgorele, pa se je plovilo začelo premikati, ogenj pa se je razširil na še štiri jahte na različnih lokacijah v marini. Vse, ki so v marini spali na svojih plovilih, so evakuirali.

Lastnik marine pravi, da je požar izbruhnil na eni od jaht, kjer so ljudje kuhali. Plamene so skušali najprej ukrotiti sami, a je ogenj ušel izpod nadzora.