Zgrajena za JNA, branila Hrvate: zdaj naprodaj za 50 tisočakov

Vojaško ladjo Šolta OB-02, ki že 33 let pluje pod zastavo hrvaške mornarice in obalne straže, so na Hrvaškem ponudili v prodajo.

V objavi hrvaške agencije za prodajo odvečnega vojaškega orožja je bilo navedeno, da bi jo lahko uporabljali tudi vojska, policija, navdušenci nad orožjem ali filmske produkcije, ki bi za Šolto morale odšteti 50 tisoč evrov.

Hrvaško obrambno ministrstvo je oglas za oboroženo 32 metrov dolgo, 6,75 metrov široko patruljno ladjo, objavil že dvakrat, a doslej ni bilo zainteresiranih kupcev.

Šolta je bila zgrajena leta 1983 v ladjedelnici Kraljevica in je ena zadnjih 11 ladij razreda Mirna Jugoslovanske mornarice, ki so jih gradili od 1979 do 1985.