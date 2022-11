Zgražanje nad posnetkom vernikov, ki zajemajo vodo, v kateri so umili stopalo

Ko duhovnik konča z obredom, se verniki začnejo prerivati in zajemati "sveto" vodo v bokale, vedra, posode in plastenke.

Na posnetku namreč vidimo duhovnika, ki v bazenček z vodo najprej potopi križ. Nato s pladnja vzame majhno gobico in človeško stopalo. Gobico večkrat namoči v vodo in jo nato odcedi nad stopalom, ki ga drži nad vodo. Pri tem z gibi roke stopalo prekriža. Stopalo nato obrne in ga "umije" še na tej strani, nato pa stopalo otrese, da odvečne kapljice padejo v bazen. Postopek ponovi še z drugim stopalom, kjer pa kamera stopalo približa, tako da se vidi celotno stopalo, ki ima na sredi tudi luknjo. Vse to spremljajo verniki, ki se gnetejo okoli bazenčka.

Dobri dve minuti dolg posnetek, ki na družbenih omrežjih kroži tudi v skrajšani različici, prikazuje pravoslavni obred, ki je mnogim izzval občutke gnusa in zgražanja. Sprožil pa je tudi polemike o tem, kje je posnetek nastal in za kakšen obred gre.

Ker je posnetek izzval veliko prerekanja predvsem med srbskimi uporabniki Twitterja, so srbski mediji raziskali ozadje posnetka. Kot piše Telegraf, gre za posnetek, ki je star vsaj tri leta in predstavlja tradicionalni letni obred pranja oziroma čiščenja svetih relikvij svetih mučenikov Dade, Gavedaja, Kazdoje in Gargala v pravoslavnem samostanu v vasi Ruska Slava, ki se nahaja v Romuniji. Obred na posnetku opravlja nadškof Ruske staroverske pravoslavne cerkve Flavijan Slavski.

Verniki ruske staroverske pravoslavne cerkve živijo predvsem na območju Romunije, Moldavije in Ukrajine. Na to območje so se naselili med 17. in 18. stoletjem, ko so bežali pred preganjanjem. Ker se niso želeli pokoriti in sprejeti reformo, ki jo je v ruski pravoslavni cerkvi leta 1652. uvedel patriarh Nikon, so jih proglasili za krivoverce in jih izobčili iz cerkve. T.i. staroverci se še naprej krstijo z dvema prstoma (in ne s tremi kot večina ostalih pravoslavcev), krst pa še vedno poteka tako, da se povsem potopijo v vodo (ne le s polivanjem po glavi). Zanimivo je tudi, da del "starovercev", ki se imenujejo tudi Lipovanci in ki živijo na območju Romunije, govorijo arhaični ruski jezik, bogoslužje pa opravljajo v stari cerkveni slovanščini.

V zadnjih dveh desetletjih sta se Ruska staroverska pravoslavna cerkev (RSPC) in Moskovski patriarhat na nek način ponovno zbližali, ko je slednja med drugim priznala RSPC, še piše srbski Telegraf.