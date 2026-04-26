Tujina

Za posilstvo šestletnice le štiri leta in pol zapora

Dunaj, 26. 04. 2026 17.53 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Zloraba otroka

Razsodba dunajskega sodišča je v Avstriji sprožila močan val ogorčenja in odprla širšo družbeno razpravo – ne le o višini kazni, temveč tudi o delovanju pravosodja in migracijski politiki. Mnogi menijo, da sodišča s takšnimi odločitvami ne prispevajo k sprejemanju migrantov.

Dejanje, ki je pretreslo javnost, sega v 3. julij 2025. Takrat je 52-letni moški iz Sirije v stanovanjskem kompleksu opazoval šestletno hčer svojih sosedov med igro na dvorišču. Da bi jo zvabil v stanovanje, ji je ponudil liziko. Deklica mu je sledila.

Po navedbah tožilstva je v stanovanju nad njo izvršil spolni napad. Forenzična analiza je kasneje potrdila prisotnost njegove DNK v intimnem predelu žrtve.

Po aretaciji so preiskovalci na njegovih napravah – dveh mobilnih telefonih, prenosniku, USB-ključku in trdem disku – našli več kot 6200 datotek z otroško pornografijo, med njimi tudi posnetke z dojenčki. Del gradiva je posredoval prek aplikacije WhatsApp, izdelal je tudi 166 posnetkov zaslona, enega od posnetkov pa pokazal deklici v parku.

Na sojenju je sprva zanikal posilstvo, trdil je, da se je deklice le na kratko dotaknil. Kasneje, tudi po podrobnem pričanju žrtve, ki je bilo ocenjeno kot verodostojno, je priznal dejanje. Ob tem je zatrjeval, da se je zgodilo le enkrat.

Sodišče na Dunaju ga je obsodilo na štiri leta in pol zapora zaradi posilstva, hudega spolnega zlorabljanja mladoletne osebe ter posedovanja gradiva spolnih zlorab otrok. Sodba je pravnomočna.

Po avstrijski zakonodaji je za posilstvo predvidena kazen od dveh do desetih let zapora. Izrečena kazen se tako nahaja približno na sredini razpona.

Vrstijo se opozorila na premile kazni za spolne prestopnike.
FOTO: Bobo

Sodišče je kot oteževalne okoliščine upoštevalo kombinacijo več kaznivih dejanj, zlorabo zaupanja in zelo nizko starost žrtve. Kot olajševalni okoliščini pa sta bili upoštevani nekaznovanost obtoženca in njegovo priznanje.

Obramba je med postopkom navajala, da naj bi imel obtoženi "pedofilno motnjo" in da je bil na dan dejanja pod vplivom testosterona oziroma sredstev za povečanje potence, kar naj bi vplivalo na njegovo ravnanje.

Kljub pravni utemeljitvi sodbe so odzivi javnosti izjemno ostri. Številni menijo, da je kazen bistveno prenizka glede na težo dejanja. Na družbenih omrežjih in v komentarjih medijev se vrstijo kritike na račun pravosodja, pa tudi širše politike do migrantov.

Kritični odzivi prihajajo tako iz konservativnih kot tudi liberalnih krogov, pri čemer nekateri komentatorji sodbo označujejo za nerazumljivo in neustrezno. Čeprav številni izpostavljajo poreklo storilca kot razlog za milo kazen, pa mnogi izpostavljajo, da se težava v resnici skriva nekje drugje - v tem, da sodišča spolnim prestopnikom redno dosojajo bistveno prenizke kazni.

sodba otrok posilstvo

Smrt obrambnega ministra pretresla Mali

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
