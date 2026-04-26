Za posilstvo šestletnice le štiri leta in pol zapora

Dejanje, ki je pretreslo javnost, sega v 3. julij 2025. Takrat je 52-letni moški iz Sirije v stanovanjskem kompleksu opazoval šestletno hčer svojih sosedov med igro na dvorišču. Da bi jo zvabil v stanovanje, ji je ponudil liziko. Deklica mu je sledila.

Po navedbah tožilstva je v stanovanju nad njo izvršil spolni napad. Forenzična analiza je kasneje potrdila prisotnost njegove DNK v intimnem predelu žrtve.

Po aretaciji so preiskovalci na njegovih napravah – dveh mobilnih telefonih, prenosniku, USB-ključku in trdem disku – našli več kot 6200 datotek z otroško pornografijo, med njimi tudi posnetke z dojenčki. Del gradiva je posredoval prek aplikacije WhatsApp, izdelal je tudi 166 posnetkov zaslona, enega od posnetkov pa pokazal deklici v parku.

Na sojenju je sprva zanikal posilstvo, trdil je, da se je deklice le na kratko dotaknil. Kasneje, tudi po podrobnem pričanju žrtve, ki je bilo ocenjeno kot verodostojno, je priznal dejanje. Ob tem je zatrjeval, da se je zgodilo le enkrat.

Sodišče na Dunaju ga je obsodilo na štiri leta in pol zapora zaradi posilstva, hudega spolnega zlorabljanja mladoletne osebe ter posedovanja gradiva spolnih zlorab otrok. Sodba je pravnomočna.

Po avstrijski zakonodaji je za posilstvo predvidena kazen od dveh do desetih let zapora. Izrečena kazen se tako nahaja približno na sredini razpona.