Zgroženi Bošnjaki: 'Morilec je bil pošast, ki je več let terorizirala mesto'

V bošnjaškem mestu Gradačac se je po grozljivi tragediji zbralo več sto ljudi, ki glasno protestirajo proti neučinkovitemu sodnemu sistemu in opozarjajo na femicide. Izvedeli so namreč, da je umrla, Nizama Hećimović, ki jo je s strelom v glavo ubil nekdanji partner Nermin Sulejmanović, tega zaradi nasilja v družini večkrat prijavila na policijo.

A kolesje sistema se je tu očitno zataknilo, saj inštruktor fitnesa, ki je povezan z eno od kriminalnih skupin za tihotapljenje droge, nikoli ni dobil prepovedi približevanja, niti mu ni bil izrečen kakršen koli drug ukrep.

Protest v Gradačcu se je začel opoldan, zbrani pa združeno opozarjajo na femicide. Obenem ženske pozivajo, naj prijavijo nasilje v družini. Ljudje zahtevajo tudi odstop predsednika tamkajšnjega sodišča in direktorja policije. "Morilec je bil pošast, ki je več let terorizirala mesto, nadlegoval in izsiljeval je tudi otroke," je za Dnevni avaz povedal eden izmed prisotnih krajanov.

Pred nasilnežem zbežala k teti, tam jo je našel in ubil

Znanih je tudi nekoliko več podrobnosti o samem odnosu med umrlo in morilcem. Ta se je zaradi neukrepanja policije pred nasilnežem zatekla k svoji teti. A Sulejmanović jo je izsledil, odpeljal iz hiše in jo ustrelil vpričo otroka. Vse skupaj je v živo prenašal prek posnetka na družbenem omrežju Instagram. Moški je na posnetku napovedal še, da bo poleg ženske ubil še dve osebi. Za otroka je dejal, da je dobro in da bo živel brez staršev.