Zimska nevihta se je iz New Orleansa razširila na Florido in Karolini

V New Orleansu, ki ga večkrat dosežejo tropski orkani, je zapadlo več kot 15 centimetrov snega, kar je več kot dosedanji rekord iz leta 1948, je sporočila NWS. Še nekaj centimetrov snega več so namerili zahodno od mesta, kjer so oblasti za več okrožij države Louisiana prvič izdale opozorilo za snežni metež.

Na ameriškem jugu, zlasti ob zalivski obali, kjer so veliko bolj vajeni zmernega in tropskega vremena, oblasti prebivalce svarijo pred ozeblinami in podhladitvami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na letališču v New Orleansu so v torek odpovedali vse komercialne polete, prav tako so vse lete odpovedali v teksaškem Houstonu, v Tallahasseeju na Floridi pa so letališče predčasno zaprli. Skupno so v celotnih ZDA odpovedali več kot 2200 letov, še 3000 jih je imelo zamude, podatke spletnega sledilnika Flight Aware povzema BBC.

Močno sneženje tudi po delih Floride, Georgie in vzhodnih Karolin

Velika zimska nevihta, ki je prizadela Teksas in prekrila severno obalo Meliškega zaliva z rekordno količino snega, se je čez noč premaknila proti vzhodu. Močno sneženje, žled in ledeni dež so zajeli dele Floridskega Panhandla, Georgie in vzhodna dela Severne in Južne Karoline, poroča AP.

Vremenska opozorila so v veljavi tudi za velika mesta, kot je denimo Jacksonville na Floridi. Tam naj bi snežilo do srede, opozorila pa so izdali tudi zaradi poledice in žledu. Zaradi slabega vremena se je zaprlo tudi mednarodno letališče Jacksonville, šole so odpovedale pouk, vladni uradi pa so bili zaprti tudi v sredo.