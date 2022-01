Zimska nevihta zajela ZDA: na cesto le, če je nujno, odpovedani številni leti

Snežno neurje ovira tudi promet: ljudi pozivajo, naj se na cesto odpravijo samo v nujnih primerih. Odpovedanih je bilo že 2987 letov, pa poroča FlightAware . "Mokre ceste bodo ponovno zmrznile, postale bodo poledenele in spolzke," so zapisali na Nacionalni meteorološki službi v Greenvilleu v Južni Karolini.

V New Yorku in Bostonu se pri tem soočajo še z močnim vetrom, ki piha s hitrostjo do 80 kilometrov na uro. To bi lahko povzročilo večje izpade električne energije, se glasijo opozorila pristojnih služb. Kot navaja CNN , je do zdaj brez elektrike ostalo že več kot 130.000 ljudi.

Guverner Južne Karoline Henry McMaster je aktiviral približno 120 pripadnikov vojske, ki pomagajo cestnim službam in skrbijo za varnost prebivalcev.

To sicer ni prva zimska nevihta, ki je zajela ZDA v tem letu. S podobnimi težavami so se tam soočali že v prvih dneh novega leta, ko je tudi predsednika ZDA Joeja Bidena nevihta začasno zadržala na letalu Air Force One, v Washingtonu pa je zapadlo do 23 centimetrov snega.

Številni Američani so se po božičnih in novoletnih praznikih zaman trudili vrniti domov, saj je bilo zaradi slabega vremena in kadrovskega primanjkljaja odpovedanih na tisoče letov. Po podatkih spletne strani za spremljanje poletov FlightAware je bilo v ponedeljek, prvi delovni dan leta 2022, do večera po vsem svetu odpovedanih več kot 4900 letov, od tega 3173 letov v, iz ali znotraj ZDA.