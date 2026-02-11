Tujina
Zimska pravljica v Šanghaju združuje olimijske igre in novo leto
Kaj se zgodi, ko se zimske olimpijske igre srečajo s kitajskim novim letom? Nastane prava zimska pravljica. Prav takšno so ustvarili v Šanghaju v zabaviščnem parku, na smučišču v dvorani, kjer želijo ljudem približati zimske športe, obenem pa slavijo tudi kitajsko novo leto. Letos, 17. februarja, prihaja namreč leto ognjenega konja in z njim pomladni festival.
