Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zimska pravljica v Šanghaju združuje olimijske igre in novo leto

Šanghaj, 11. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tina Reberšek
Zimska pravljica v Šanghaju

Kaj se zgodi, ko se zimske olimpijske igre srečajo s kitajskim novim letom? Nastane prava zimska pravljica. Prav takšno so ustvarili v Šanghaju v zabaviščnem parku, na smučišču v dvorani, kjer želijo ljudem približati zimske športe, obenem pa slavijo tudi kitajsko novo leto. Letos, 17. februarja, prihaja namreč leto ognjenega konja in z njim pomladni festival.

Šanghaj kitajsko novo leto zimske olimpijske igre ognjeni konj zimska pravljica

V množičnem streljanju na šoli in domu v Kanadi umrlo najmanj devet ljudi

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Vaš glas je zlata vreden: Kako petje gradi otrokovo komunikacijo
Vaš glas je zlata vreden: Kako petje gradi otrokovo komunikacijo
zadovoljna
Portal
Poročena sta bila 19 let, zdaj pa se ločujeta
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Viralni napitek, ki je odlična zamenjava za kavo
Viralni napitek, ki je odlična zamenjava za kavo
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
vizita
Portal
Kako huda poškodba je pretrganje kolenskih križnih vezi?
Ko blago vnetje sečil skoraj povzroči smrt: kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa
Ko blago vnetje sečil skoraj povzroči smrt: kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
cekin
Portal
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Nedovoljene gradnje večinoma odstranijo zavezanci sami
Nedovoljene gradnje večinoma odstranijo zavezanci sami
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
moskisvet
Portal
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
dominvrt
Portal
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Valentinove sladice, ki najbolj razvajajo vsako horoskopsko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527