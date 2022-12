V ZDA že 37 mrtvih: 'Reševalne ekipe so reševale reševalce, bilo je grozno'

Najbolj prizadeto je mesto Buffalo v zvezni državi New York. Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul, ki je napovedala razglasitev izrednih razmer, je za CNN povedala, da gre za "najhujše snežno neurje v zgodovini Buffala." Zaradi močnega sneženja so ceste neprevozne, saj je vidljivost nična, zamrznile so električne transformatorske postaje, umrlo pa je najmanj 17 ljudi. Ta številka bi sicer lahko še narasla.

Na božični dan so bile na delu številne reševalne ekipe in na stotine voznikov plugov, a so v snegu obtičala celo reševalna vozila, ki so bila poslana na pomoč. Samo v nedeljo so morali iz snega izkopati 11 reševalnih vozil, ki so jih reševalci morali zapustiti."Reševalne ekipe so reševale reševalce ... bilo je grozno," je na nedeljski tiskovni konferenci povedal vodja okrožja Erie Mark Poloncarz. Veliko smrtnih žrtev so po njegovih besedah našteli v okrožju Erie – nekatere so našli mrtve v avtomobilih in v snežnih zametih, ki so bili ponekod visoki do tri metre.

Na pomoč pri reševalnih akcijah v New Yorku je bilo napotenih na stotine pripadnikov nacionalne garde. Zvezna policija je do nedelje sodelovala pri več kot 500 reševalnih akcijah, je povedala guvernerka. "Še vedno smo v tej izjemno življenjsko nevarni situaciji," je dodala in prebivalce pozvala, naj se izogibajo cestam. Prepoved vožnje v okrožju Erie ostaja v veljavi tudi danes. "Plugi, lokalni in državni, so tam zunaj, delajo brez prestanka in se izpostavljajo nevarnosti, vozijo skozi zaslepljujočo snežno nevihto, da bi očistili ceste," je dejala Hochulova.