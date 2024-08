Živa zakopana: med igro pod sipinami umrla mlajša dečka

Ko sta mlajša dečka kopala luknjo v sipini na plaži, nista niti pomislila, da bi se lahko ta sipina zvrnila na njiju in ju pokopala. In ravno to se je zgodilo, poroča Independent.

Kar 40 minut sta preživela zakopana pod peskom, izvlekli so ju šele gasilci in policisti s pomočjo lokalnih prebivalcev. Nemudoma je na pomoč prispel tudi helikopter in kritičnem stanju so ju prepeljali v univerzitetno bolnišnico v Aarhusu, kjer pa jima zdravniki niso mogli več pomagati.

Policija primer ocenjuje kot "tragično nesrečo", več podrobnosti o dogodku pa niso podali.

V ločnem incidentu je isti dan sipina zasula še enega dečka na jugozahodu Jutlandije, a so ga na srečo rešili hitro in je nepoškodovan. Po teh dogodkih so danske oblasti pozvale javnost k previdnosti na območju sipin na zahodni obali, saj so zaradi nedavnega močnega deževja postale nestabilne.