Živali, ki odkrivajo mine in vohunijo

O novi okrepitvi ruskih sil smo sicer že pisali. A tokratni spopad na pragu Evrope ni edini, v katerem vojaške sile posegajo po dodatni pomoči v živalskem svetu. Poleg delfinov so v pomorskem 'vojskovanju' dobrodošli tudi beli kiti.

Rusija je prednosti morskih sesalcev odkrila že v času hladne vojne v Sovjetski zvezi. Takrat so so v črnomorskem pristanišču Sevastopolu ustanovili celo vojaški center za šolanje delfinov. Ti so bili usposobljeni za nastavljanje in zaznavanje morskih min ter nošnjo vohunske opreme.

Po razpadu Sovjetske zveze je območje prešlo pod nadzor Kijeva, ta pa je vojaško šolo spreobrnil v zabaviščni park z delfini. Tam so zdravili tudi otroke z avtizmom.