Živali v hlevih, ljudje v hišah, volkovi pa sredi dne tavajo po vaseh

"Kar naenkrat je prišel in preskočil ogrado. Ko sem to videla, sem bila že tam, a sem odpovedala," je za RTL povedala 69-letna Ruža Bezbradica, prebivalka Kistanja. Dodala je, da je šel volk nad ovco, sama pa se je odločila, da jo brani. Kričala sem, kot da streljam, volk pa je skočil čez zid in pustil ovco, je pojasnila. Volkovi so nato vdrli med čredo njene 84-letne sosede in zaklali ovco. In to sredi belega dne. Ruža si zdaj sploh ne upa več stopiti na dvorišče. "Kolena so mi odpovedala. Komaj sem prišla domov. Še vedno se tresem, tako me je bilo strah. In zelo veliki so," je povedala Ruža.

Volkovi so namreč lačni in se vedno gibajo v bližini domov in ograd s prestrašenimi ovcami. Pred mesecem dni so tako napadli ovce še enega prebivalca, Saše Štrbača, a takrat so napadli tudi njega, ki se je komaj obranil zveri. "Po petih dneh sem jih spet srečal, vendar tokrat na jasi, tako da so psi tokrat odreagirali in so se volkovi umaknili. Predvidevam, da gre za trop lanskega legla dveh starih volkov. In domnevam, da ima zdaj novo leglo, ki živi v radiu dveh kilometrov od naselja. Samica prihaja v bližino hiš," je povedal Štrbač.