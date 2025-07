Živalski vrt v Zagrebu zaradi mladih lisic poziva meščane: Zapirajte smetnjake

Ob tem so zato objavili javni apel meščanom, naj zapirajo zabojnike za smeti in dodatno pozornost med vožnjo namenijo dogajanju na cesti. Mlade lisice se namreč v tem času odpravljajo na lov za hrano, piše hrvaški spletni portal 24sata .

"V našem Centru za rehabilitacijo prostoživečih živali trenutno skrbimo za več lisičjih mladičev, ki v tem delu leta zapuščajo svoje brloge in se podajajo na samostojno iskanje hrane. To pomeni, da jih boste lažje opazili. Lisičji mladiči so nepremišljeni – šele vadijo svoje lovske spretnosti, zato vonj iz odprtih zabojnikov za smeti deluje kot povabilo na pojedino. Zato zaprite smetnjake," so sporočili iz živalskega vrta.

Zagreb je namreč poln krajev, kjer imajo lisice brloge. Odgovarjajo jim zelene površine, neurejena dvorišča, zapuščene stavbe ... "Zato jih lahko opazimo tudi na mestnih prometnicah. Lisic se sicer v zvezi z morebitnim prenosom stekline ni treba bati," mirijo. "Na Hrvaškem te bolezni ni."