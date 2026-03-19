Živi oposum med igračami presenetil potnike na letališču

Med množico plišastih kengurujev, tasmanijskih vragov in drugih značilnih avstralskih živali je ena izmed potnic opazila nekaj nenavadnega: ena od "igrač" je imela gibljive oči. Kmalu se je po poročanju CNN izkazalo, da ne gre za izdelek na prodajni polici, temveč za pravega oposuma.
Na prisotnost živali je opozorila zaposlene, ki sprva niso mogli verjeti, kaj slišijo. Ko so preverili situacijo, so res odkrili malega vsiljivca, ki se je očitno skušal zliti z okolico plišastih živali. Ena od zaposlenih je prizor celo posnela na video, a se je oposum kmalu umaknil, ko je okoli njega naraslo zanimanje.
Letališko osebje je žival uspelo varno odstraniti, ne da bi jo poškodovali. Kako je oposum sploh zašel v trgovino in koliko časa je tam preživel, ostaja neznano. Prav tako ni jasno, kaj ga je pritegnilo k policam s plišastimi igračami, čeprav so se zaposleni pošalili, da je morda želel najti zavetje med sebi podobnimi.
Kljub nenavadnosti dogodka je malo verjetno, da bi šlo za potegavščino, saj bi moral nekdo žival pretihotapiti skozi varnostni pregled.
