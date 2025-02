Živijo na jadrnicah in čolnih, zdaj jim grozi deložacija

Marina ni stanovanjsko naselje, so jasne oblasti v prestolnici Gran Canarije, tretjega največjega med Kanarskimi otoki. Na jadrnicah in čolnih tam stalno živi kakih 70 ljudi, ki drug za drugim prejemajo obvestila o deložaciji. Na plovilih smo si ustvarili dom, ker si ne moremo privoščiti najemnin, pripovedujejo prebivalci marine in vladajočim sporočajo, da ne bodo odšli, ker nimajo kam. In kdo bo na koncu zmagal?