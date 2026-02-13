Živilska podjetja pozivajo Evropo: Ne prepovejte 'klobas' in 'burgerjev'

Kot poroča Guardian, je več kot 10 živilskih podjetij Evropski komisiji namenilo pismo, v katerem so odločevalce pozvali, naj za vegetarijanske izdelke ne prepove uporabe besed, kot sta "klobasa" in "burger". Med temi podjetji so tudi Linda McCartney Foods, Quorn in THIS. "Naj prevlada razum," so pred razpravo o predlagani prepovedi, ki bi po njihovem mnenju med strankami povzročila "nepotrebno zmedo", pozvala živilska podjetja. Prepričani so namreč, da prepoved ne bo koristila nikomur.

Rastlinske nadomestke mesa, kot so burgerji iz fižola, bi morali v primeru uveljavitve prepovedi preimenovati v "polpete" ali "diske", podobno pa bi vegetarijanska klobasa najverjetneje postala "cev", izpostavljajo.

Prepoved uporabe tovrstne terminologije je sicer sprva predlagala francoska desno-sredinska poslanka Evropskega parlamenta Céline Imart. Evropski parlament je oktobra na prvem glasovanju predlog podprl s 355 glasovi za in 247 proti.

Pismo je pripravilo Vegetarijansko društvo, poslali pa so ga na vse tri evropske institucije - Evropsko komisijo, Evropski parlament in Svet Evropske unije. Podobno je pred tem na institucije prošnjo s podpisom osmih poslancev namenil že Paul McCartney. Glasbenik je takrat dejal, da bi označevanje vegetarijanskih klobas kot takih moralo biti dovolj, "da bi razumni ljudje razumeli, kaj jedo". Prepovedi nasprotujeta tudi supermarketa Lidl in Hofer. Vodja komercialnega področja pri Suma Wholefoods, enem najstarejših proizvajalcev rastlinske hrane, Paul Garner pa je poudaril, da so "potrošniki pametni" ter da "ne potrebujejo etiket, ki bi nadzorovale besede, kot sta burger ali klobasa, da bi vedeli, kaj kupujejo". Dodal je, da so tudi seznami sestavin dovolj jasni, prepoved pa da bi otežila življenje kupcem in manjšim proizvajalcem.

Vegi burger FOTO: Shutterstock