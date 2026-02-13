Živilska podjetja pozivajo Evropo: Ne prepovejte 'klobas' in 'burgerjev'

Kot poroča Guardian, je več kot 10 živilskih podjetij Evropski komisiji namenilo pismo, v katerem so odločevalce pozvali, naj za vegetarijanske izdelke ne prepove uporabe besed, kot sta "klobasa" in "burger". Med temi podjetji so tudi Linda McCartney Foods, Quorn in THIS.
"Naj prevlada razum," so pred razpravo o predlagani prepovedi, ki bi po njihovem mnenju med strankami povzročila "nepotrebno zmedo", pozvala živilska podjetja. Prepričani so namreč, da prepoved ne bo koristila nikomur.
Rastlinske nadomestke mesa, kot so burgerji iz fižola, bi morali v primeru uveljavitve prepovedi preimenovati v "polpete" ali "diske", podobno pa bi vegetarijanska klobasa najverjetneje postala "cev", izpostavljajo.
Pismo je pripravilo Vegetarijansko društvo, poslali pa so ga na vse tri evropske institucije - Evropsko komisijo, Evropski parlament in Svet Evropske unije. Podobno je pred tem na institucije prošnjo s podpisom osmih poslancev namenil že Paul McCartney. Glasbenik je takrat dejal, da bi označevanje vegetarijanskih klobas kot takih moralo biti dovolj, "da bi razumni ljudje razumeli, kaj jedo".
Prepovedi nasprotujeta tudi supermarketa Lidl in Hofer. Vodja komercialnega področja pri Suma Wholefoods, enem najstarejših proizvajalcev rastlinske hrane, Paul Garner pa je poudaril, da so "potrošniki pametni" ter da "ne potrebujejo etiket, ki bi nadzorovale besede, kot sta burger ali klobasa, da bi vedeli, kaj kupujejo". Dodal je, da so tudi seznami sestavin dovolj jasni, prepoved pa da bi otežila življenje kupcem in manjšim proizvajalcem.
Izvršni direktor podjetja Quorn Foods David Flochel pa meni, da je neprimerno ponovno obravnavanje vprašanja, ki so ga potrošniki že zdavnaj rešili: "V 40 letih niti ena stranka ni dejala, da je kupila naš izdelek, misleč, da gre za meso." Dodal je, da sicer podpirajo pravila, ki preprečujejo zavajanje kupcev, a da nove omejitve tvegajo nepotrebno zmedo in regulativno breme tako za proizvajalce kot za potrošnike.
"Evropski odločevalci morajo prepoznati globalna tveganja prepovedi terminologije za reševanje problema, ki preprosto ne obstaja. Kar resnično potrebujemo, je jasno označevanje, ne nepotrebnih jezikovnih ovir," je dejala vodja odnosov z javnostmi pri Vegetarijanskem društvu Jenny Canham.
Da bi se predlog spremenil v zakonodajo, ga mora sicer na glasovanju, ki bo potekalo 5. marca, odobriti večina od 27 držav članic EU.
