Tujina

Živilska podjetja pozivajo Evropo: Ne prepovejte 'klobas' in 'burgerjev'

Bruselj, 13. 02. 2026 08.48 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
M.P.
Vegi burger

Uporaba besed, kot so klobasa, zrezek in burger, za njihove veganske oz. vegetarijanske nadomestke še vedno buri duhove. No, pravzaprav prepoved teh besed. Po tem, ko je Evropski parlament sporočil, da želijo prepovedati tovrstna poimenovanja za živila rastlinskega izvora, so se zdaj odzvala živilska podjetja, ki odločevalce pozivajo, naj izrazov ne prepovedo. Proizvajalci namreč menijo, da bi predlagana prepoved povzročila le nepotrebno zmedo.

Kot poroča Guardian, je več kot 10 živilskih podjetij Evropski komisiji namenilo pismo, v katerem so odločevalce pozvali, naj za vegetarijanske izdelke ne prepove uporabe besed, kot sta "klobasa" in "burger". Med temi podjetji so tudi Linda McCartney Foods, Quorn in THIS.

"Naj prevlada razum," so pred razpravo o predlagani prepovedi, ki bi po njihovem mnenju med strankami povzročila "nepotrebno zmedo", pozvala živilska podjetja. Prepričani so namreč, da prepoved ne bo koristila nikomur.

Preberi še Bo izraz vegi burger prepovedan?

Rastlinske nadomestke mesa, kot so burgerji iz fižola, bi morali v primeru uveljavitve prepovedi preimenovati v "polpete" ali "diske", podobno pa bi vegetarijanska klobasa najverjetneje postala "cev", izpostavljajo.

Prepoved uporabe tovrstne terminologije je sicer sprva predlagala francoska desno-sredinska poslanka Evropskega parlamenta Céline Imart. Evropski parlament je oktobra na prvem glasovanju predlog podprl s 355 glasovi za in 247 proti.

Pismo je pripravilo Vegetarijansko društvo, poslali pa so ga na vse tri evropske institucije - Evropsko komisijo, Evropski parlament in Svet Evropske unije. Podobno je pred tem na institucije prošnjo s podpisom osmih poslancev namenil že Paul McCartney. Glasbenik je takrat dejal, da bi označevanje vegetarijanskih klobas kot takih moralo biti dovolj, "da bi razumni ljudje razumeli, kaj jedo".

Prepovedi nasprotujeta tudi supermarketa Lidl in Hofer. Vodja komercialnega področja pri Suma Wholefoods, enem najstarejših proizvajalcev rastlinske hrane, Paul Garner pa je poudaril, da so "potrošniki pametni" ter da "ne potrebujejo etiket, ki bi nadzorovale besede, kot sta burger ali klobasa, da bi vedeli, kaj kupujejo". Dodal je, da so tudi seznami sestavin dovolj jasni, prepoved pa da bi otežila življenje kupcem in manjšim proizvajalcem.

Vegi burger
Vegi burger
FOTO: Shutterstock

Izvršni direktor podjetja Quorn Foods David Flochel pa meni, da je neprimerno ponovno obravnavanje vprašanja, ki so ga potrošniki že zdavnaj rešili: "V 40 letih niti ena stranka ni dejala, da je kupila naš izdelek, misleč, da gre za meso." Dodal je, da sicer podpirajo pravila, ki preprečujejo zavajanje kupcev, a da nove omejitve tvegajo nepotrebno zmedo in regulativno breme tako za proizvajalce kot za potrošnike.

"Evropski odločevalci morajo prepoznati globalna tveganja prepovedi terminologije za reševanje problema, ki preprosto ne obstaja. Kar resnično potrebujemo, je jasno označevanje, ne nepotrebnih jezikovnih ovir," je dejala vodja odnosov z javnostmi pri Vegetarijanskem društvu Jenny Canham.

Da bi se predlog spremenil v zakonodajo, ga mora sicer na glasovanju, ki bo potekalo 5. marca, odobriti večina od 27 držav članic EU.

burger klobasa evropska unija prepoved meso

boy36
13. 02. 2026 11.09
Da pa ste a....ii tolk podli, da ste dali v blok, tudi Ep........ Ne privoscim vam gorja......a vseeno vprasajte se ali ste še ljudje?
Odgovori
+1
1 0
kryptix
13. 02. 2026 11.09
Zdej je zmeda ker mama kupi vegi tatarski biftek namesto da bi pisalo sojin frutek in bi se izognila na veliko tej hrani za papagaje in ostalo perjad. Sliši se super in kupi kaj paona ve dokler ne pride domov.
Odgovori
0 0
txoxnxy
13. 02. 2026 11.07
A bodo vrnili mesečno naročnino ?
Odgovori
0 0
boy36
13. 02. 2026 11.06
Nam servirate burgerje!!! Elita pa govori oz se bolji, cigavo ime iz otoka pedofelije bo prislo v javnost!
Odgovori
+1
1 0
galeon
13. 02. 2026 11.00
Se vidi kako sposobni so poslanci v EU. Se nimajo kaj pametnejšega pogovarjat, da se ukvarjajo s tem, pa z ležalniki na Italijanskih plažah, pa z ravnimi kumaricami. Poden od podna.
Odgovori
+2
2 0
Fery Zaka
13. 02. 2026 10.59
Burger pomeni polpet med kruhom, klobasa pomeni nekaj v ovoju. Nimam pojma, zakaj to nekaj ne bi mogla biti solata ali karkoli. Pa sem mesojedec, da ne bo pomote.
Odgovori
0 0
yoda99
13. 02. 2026 10.55
vsi ki uporabljate izraz slivova marmelada, krsite EU zakonodajo. Po EU pravilih: Marmelada = samo citrusni sadeži Džem = drugi sadeži (npr. jagode, marelice, slive …) Zato je pravno gledano: „jagodna marmelada“ ❌ (nepravilno po EU zakonodaji) „jagodni džem“ ✅ (pravilno)
Odgovori
0 0
Gutenberg
13. 02. 2026 10.54
Burger je burger, klobasa je klobasa - ve se, iz česa sta narejena. Vse ostalo je zelenjavna jed. Zakaj bi vegetarijanci hoteli burger, ki izgleda kot mesni, ima okus kot mesni, ampak ni iz mesa?
Odgovori
+4
4 0
Valkidžija
13. 02. 2026 11.10
Zato, ker ima v glavi še vedno klobaso, le okusa ne prenaša. ha, ha
Odgovori
0 0
ja0
13. 02. 2026 10.52
"klobasa" je tudi ime dela moškega telesa, zakaj pol tudi to ne prepovejo ?
Odgovori
+3
3 0
DAEMONIUM
13. 02. 2026 10.46
a vam v EU ni dovolj da ste z adblue uničili dizelska vozila in z dodatnim proti prašnim filtrom in zmanjšanjem kubikaze se bencinske avtomobile, ki se sedaj enako zapuščajo če se ne vozite dovolj da tisti delci v bencinskem dpf filtru izgorijo? Da ne govorim o smešnem mercedesu z Renault motorjem 1.3 cm3? pa kakšen avtomobil je to? Navadno EU sranj* ne pa avtomobil. enako so vsi ostali bencinarji na 1.5 s tsi motorji ki so naviti na 150 ps ali 200 od, pa koliko km ta mlinček lahko naredi? ja dovolj mogoče za prvega lastnika za ostale pa postane nočna mora. ali pa dizelasu z vgrajenim adblue? ki vam bo pri 8 letih "rekel" na 2.0 mašini ki bi naredila 400K km , dovolj bo in se bo senzor zaklenil, menjava adblue pa je 3000 EUR, pa nenjajte to na 8 let starem avtomobilu, ja to je ta laznjiva levičarska Evropa ob pomoči seveda ljudske stranke in zblojene lajne!!!
Odgovori
+2
3 1
yoda99
13. 02. 2026 10.44
Eu komisija se ukvarja s kumaricami in podobnimi nesmisli… Medtem pa geopoliticno propada… Nekateri pa jim se ploskate. No, ce vam je to edina zmaga v zivljenju, pa naj bo tako
Odgovori
+6
8 2
realist9000
13. 02. 2026 10.50
tako
Odgovori
+1
1 0
Mikl
13. 02. 2026 10.42
Važno da je Svoboda prepovedala Tarčo na RTV
Odgovori
+1
5 4
dron
13. 02. 2026 10.48
Nepismeni sektaš, preberi si spored SLO1 ze pred enim msecem pise, da bo danes na sporedu Jansev prijatelj Orban in volitve na Madzarskem.Glede Tarče pa so vceraj javno objavili, da do zdaj ni uspelo prepovedati Tarče nobeni strani, celo tvojemu idolu🙉🤣
Odgovori
+3
5 2
Trobla
13. 02. 2026 10.50
Služba za komuniciranje RTV Slovenija 12. februar 2026 ob 12.55 Ljubljana - RTV SLO Pojasnilo RTV Slovenija: Tarča ni ukinjena, očitki o pritiskih ne držijo Navedbe, objavljene v posameznih medijih, da naj bi bili ustvarjalci oddaje Tarča utišani ali da naj bi se od njih zahtevala sprememba teme, so neresnične in neutemeljene. Današnje oddaje ni izključno zaradi nepričakovane odsotnosti v ekipi, zaradi česar izvedba oddaje objektivno ni bila mogoča. Poudarjamo, da oddaja Tarča še nikoli ni bila odpovedana zaradi vsebine – in tudi tokrat ne. Trditve o domnevnih pritiskih so zavajajoče in predstavljajo poskus izkoriščanja nepredvidljivih ter upravičenih okoliščin za politično obračunavanje z javnim medijem. V občutljivem predvolilnem času takšne interpretacije, ki jih širijo posamezni politični akterji, interesne skupine in nekateri mediji, lahko prispevajo k spodkopavanju zaupanja ter diskreditaciji javnega medijskega servisa. Prav tako na RTV Slovenija ni bilo opominov, groženj z zamenjavami ali pritiskov na ustvarjalce oddaje. Izpostavljamo, da se od ustvarjalcev oddaje Tarča, tako kot od vseh drugih ustvarjalcev programskih vsebin, pričakuje dosledno spoštovanje veljavnih programskih standardov, poklicnih meril in načel javnega servisa ter Poslovnega načrta 2026. To je stalna in običajna uredniška zahteva, ki ne predstavlja pritiska na ustvarjalce oddaje. Oddaje Tarča ne umikamo s sporeda. V skladu s programsko zasnovo so bili v ponedeljkovih in četrtkovih terminih od 19. februarja do 19. marca že ves čas predvideni tudi predvolilni projekti oziroma soočenja političnih strank, o čemer smo javnost že obvestili. Pri pripravi teh vsebin sodeluje tudi ekipa Tarče. Spored smo zaradi nepredvidene spremembe prilagodili, dokumentarni film Viktor Orbán in evropska skrajna desnica, ki je bil predviden po oddaji Tarča, bo na sporedu ob 20.10, sledila pa bo oddaja Omizje.
Odgovori
+0
2 2
assassin911
13. 02. 2026 10.57
In ti to verjameš? Haha
Odgovori
+1
1 0
Vselepo
13. 02. 2026 10.39
Samo to napišem, mi vam nikoli ne prepovedujemo, ce zelite zivet na nezivilski hrani uzivajte, moji predniki so bili vsejedi in tega se nebom odrekel........
Odgovori
+8
8 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
13. 02. 2026 10.38
zavajanje kupcev..pise gor burger..vesel pridem dam..specem..vržem v lepinjo..ugriznem..na..pa leti v smeti..podturili mi nek nadomestek mesa...fuuuuj...seveda se mi to ni zgodilo..vrjamem pa da se komu že je
Odgovori
+6
7 1
Grickoficko
13. 02. 2026 10.34
Upam stavit da so veganski industrijski proizvodi bolj škodljivi kot predelano meso
Odgovori
+13
14 1
kladivo
13. 02. 2026 10.27
To mi ni bilo nikoli jasno zakaj vegani vegeterijanci ali karkoli ze so poimenujejo svojo jed po mesni klobasa pleskavica hamburger ... Pa tolko so proti mesojedcem nastrojeni
Odgovori
+14
15 1
mbedrac
13. 02. 2026 10.24
Kar tiho naj bodo, ker zdaj je treba brati drobni tisk, da ugotoviš, če je klobasa res klobasa iz mesa in brez rastlinskih dodatkov. V Lidlu sta samo dve salami od desetih brez dodatkov. Podpiram prepoved.
Odgovori
+11
12 1
medusa
13. 02. 2026 10.24
Prepovejte! Naj se točno ve ,da je vegansko in naj ima sveže pozitivno novo ime ! Se strinjam !
Odgovori
+11
11 0
Letnik 1964
13. 02. 2026 10.09
če je spredaj velika oznaka ,,vegi.. me ne moti
Odgovori
+9
10 1
bibaleze
