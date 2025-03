Življenja iz usodne 'kartonske škatle' skušajo reševati tudi sosednje države

Medtem ko je v Severni Makedoniji razglašeno sedemdnevno žalovanje zaradi 59 žrtev smrtonosnega požara v nočnem klubu, se za življenja nekaterih še vedno borijo. Pomagati jim skušajo tudi v Bolgariji, Srbiji, Turčiji in Grčiji, saj so najtežje poškodovane prepeljali v tamkajšnje bolnišnice. V iskanju krivde za strašno tragedijo so za zdaj identificirali več kot 20 osumljenih, med katerimi so lastnik kluba, glavni pevec hip-hop skupine, varnostniki in nekaj državnih uslužbencev. Aretirali so 15 ljudi, nekateri so hospitalizirani, drugi pa mrtvi. Makedonski mediji nezakoniti klub Pulse v Kočanih zdaj imenujejo "kartonska škatla".

Požar je v klubu v mestu Kočani približno 100 kilometrov vzhodno od Skopja izbruhnil v noči na nedeljo ob treh zjutraj. Na odru je bila priljubljena makedonska hip-hop skupina DNK, ko je v prenapolnjenem klubu nenadoma zagorelo. Zavladala je panika, ko so se ljudje skušali prebiti do enega in edinega izhoda iz kluba. Večina mladih, ki jih izgubila življenje, je umrla v stampedu, številni pa so utrpeli tudi hude opekline in se zastrupili z dimom.

Po trenutnih podatkih je ognjena stihija zahtevala kar 59 življenj, med umrlimi je bilo tudi šest članov skupine, ki je nastopala na odru, ter znani makedonski nogometaš Andrej Lazarov, ki je skušal pomagati drugim. Najmanj 155 je poškodovanih, od tega jih je bilo še v nedeljo zvečer 22 v kritičnem stanju.

Pomoč so nemudoma ponudile sosednje države, v Severno Makedonijo je odletelo srbsko vojaško letalo, ki je 12 najtežje poškodovanih prepeljalo v beograjski klinični center in na Vojno-medicinsko akademijo (VMA), poroča tamkajšnja javna radiotelevizija RTS. Makedonska predsednica Gordana Siljanovska-Davkova je potrdila, da bodo nekatere paciente prepeljali tudi v Grčijo, Turčijo in Bolgarijo. Po današnjem poročanju radiotelevizije HRT bodo štiri ranjene s helikopterjem prepeljali tudi v hrvaške bolnišnice. Ponarejeno licenco podpisala državna sekretarka Preiskava tragedije še vedno poteka, po prvih podatkih pa naj bi požar povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom med nastopom glasbene skupine. Posnetki na družbenih omrežjih kažejo, kako so iskre zadele strop, ki je v trenutku zagorel, požar pa se je nato bliskovito razširil.

Klub je deloval s ponarejeno licenco, bil pa je tudi prenapolnjen. Prodanih je bilo 250 vstopnic, notri pa je bilo 500 ljudi, je razkril notranji minister Panče Toškovski. Makedonski premier Hristijan Mickoski je izjavil, da je lažno licenco izdalo gospodarsko ministrstvo, podpisala pa jo je takratna državna sekretarka Razmena Čeki Đurović.

Doslej je osumljenih okoli dvajset oseb, večinoma iz prejšnje in sedanje zasedbe gospodarskega ministrstva ter z uprave za zaščito in reševanje. Na policijsko postajo so privedli okoli 15 ljudi, nekateri osumljenci povzročitve kaznivega dejanja so umrli, nekateri so v bolnišnici, je navedel notranji minister. "Štirje osumljenci so v bolnišnici. Dva člana benda, sin lastnika diskoteke in pravna oseba, ki upravlja diskoteko. Nekaj pridržanih oseb, ki so trenutno na policijski postaji, so osebe, ki so po dosedanjih dokazih neposredno krive. Tudi oseba, ki je organizator dogodka in za katero sumimo, da je ena od neposredno odgovornih," je povedal Toškovski. Uvedli so tudi izredni inšpekcijski nadzor, v prihodnjih dneh bodo pregledali vse diskoteke in klube po državi.

Pod drobnogledom se je znašla tudi neustrezna infrastruktura pogorelega objekta v Kočanih, ki mu makedonski mediji zdaj pravijo "kartonska škatla". Nekoč je bilo skladišče za preproge, nato pa je postal improviziran nočni klub, ki je nazadnje vzel toliko življenj.

Mesto s 30.000 prebivalci je močno prizadeto, v črno so ovite številne družine, ki se zbirajo pred bolnišnico in zahtevajo odgovore ter terjajo odgovornost. "Vidite, da so tudi starši precej mladi ljudje, stari 40 let. Njihovi otroci so stari 18, 20 let. Razmere so kaotične, zgodbe so zelo žalostne in na žalost je izgubljenih veliko mladih življenj," je po poročanju BBC-ja dejal prostovoljec Rdečega križa Mustafa Saidov.

