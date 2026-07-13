Življenje med gorami odpadkov, a ti so zanje edini vir preživetja

Na obrobju Džakarte se ogromne gore smeti razprostirajo na več kot 100 hektarjih in se dvigajo visoko nad bližnje vasi. Vsak dan na odprto odlagališče pripelje kolona tovornjakov in še dodatno obteži eno največjih odlagališč v Aziji.

Odprta odlagališča v Indoneziji FOTO: Shutterstock

Na robu odlagališča živi na tisoče ljudi, ki se preživljajo s prečesavanjem odpadkov ter zbiranjem uporabnih ostankov, ki jih nato prodajo. Delo je nevarno. Samo letos je v začetku leta umrlo sedem ljudi, ko se je ena od ogromnih gor smeti sesula in jih žive pokopala, piše Guardian. A kot pripovedujejo tamkajšnji prebivalci, nimajo druge možnosti, kot da tvegajo plezanje po smrtonosni gori. Za Guardian 55-letni Rasta pripoveduje, da če ne sprejmejo tveganja, ostanejo lačni, saj jim prebiranje smeti pomeni edini vir dohodka. Zdaj se ljudje, ki so odvisni od tega odlagališča, soočajo z negotovo prihodnostjo, saj se indonezijska vlada spopada z vprašanjem, kako upravljati vse večje količine odpadkov v prestolnici, največjem mestu na svetu po številu prebivalcev. Odlagališče, znano kot Bantar Gebang, je močno preseglo svojo zmogljivost, vlada pa ga želi od prihodnjega leta postopoma zapreti. To odpira vprašanja, kam bodo odšli odpadki in kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki so od njega odvisni za svoje preživetje.

Odprta odlagališča v Indoneziji FOTO: Shutterstock

Vsak dan iz Džakarte na 1.400 svetlo oranžnih tovornjakih prispe približno 8.000 ton smeti. Med pobiralci odpadkov, ki delajo na tem odlagališču, sta tudi Andi in njegova žena Winah, ki se je rodila v vasi blizu odlagališča in tam dela že od otroštva. Kot povesta, ne zaslužita veliko, ampak je dovolj za hrano in šolanje otrok.

Odprta odlagališča v Indoneziji FOTO: Shutterstock

Težava tudi na Baliju

Težava pa je tudi na Baliju, ki je postal preplavljen s smetmi. Največje odlagališče na Baliju je aprila 2026 prenehalo sprejemati organske odpadke, saj je vlada uvedla prepoved odlaganja odpadkov na prostem. Kar nekateri ocenjujejo kot pozitiven ukrep, pa se je izkazalo za katastrofo. Na Baliju namreč sploh niso imeli pripravljene infrastrukture in drugega načrta za ravnanje s temi odpadki, zato je ta namesto boljšega stanja povzročil kopičenje smeti na ulicah in plažah, zaradi česar so domačini na indonezijskem letoviškem otoku razočarani, piše The Bali Sun.

Gora smeti z desetimi nadstropji se 'zapira'