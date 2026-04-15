Življenje na 18 kvadratnih metrih? 'Za mlade je to dovolj'

Na Hrvaškem je po podatkih ministrstva za gradbeništvo 600.000 praznih stanovanj, na prvem pozivu pa se je le 960 lastnikov odločilo, da bodo svojo nepremičnino dali v upravljanje državi, in sicer za obdobje od treh do 10 let. Stanovanja - vseljivih jih je trenutno le 220 - bo nato država ponujala upravičencem po ugodnejši, subvencionirani najemnini, poroča net.hr.

Največ nepremičnin bo na voljo v Zagrebu, povprečna površina stanovanja pa znaša okoli 65 kvadratnih metrov. Najmanjše stanovanje, ki bo na voljo za najem, meri le 19 kvadratnih metrov, nahaja pa se v prestolnici.

Ministra za gradbeništvo Branka Bačića je novinarka RTL vprašala, ali se mu 19 kvadratnih metrov veliko stanovanje zdi primerno za bivanje. Kot je dejal, so v zakonu o cenovno dostopnih stanovanjih predpisali minimalne kvadrature, ki znašajo 18 kvadratnih metrov za posameznika in do 26 kvadratnih metrov za dve osebi.