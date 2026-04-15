Tujina

Življenje na 18 kvadratnih metrih? 'Za mlade je to dovolj'

Zagreb, 15. 04. 2026 18.04 pred 42 minutami 2 min branja 25

Avtor:
M.S.
Majhno stanovanje

"Za mlado osebo je 18 kvadratnih metrov veliko stanovanje dovolj, moja pisarna meri približno toliko," je dejal hrvaški minister za gradbeništvo Branko Bačić. Njegova izjava je na družbenih omrežjih naletela na številne kritike, češ da tako majhen prostor ne omogoča kakovostnega bivanja. Minister odgovarja, da gre za začasno rešitev in da v nekaterih drugih evropskih mestih mladi živijo v še manjših stanovanjskih enotah.

Na Hrvaškem je po podatkih ministrstva za gradbeništvo 600.000 praznih stanovanj, na prvem pozivu pa se je le 960 lastnikov odločilo, da bodo svojo nepremičnino dali v upravljanje državi, in sicer za obdobje od treh do 10 let. Stanovanja - vseljivih jih je trenutno le 220 - bo nato država ponujala upravičencem po ugodnejši, subvencionirani najemnini, poroča net.hr.

Največ nepremičnin bo na voljo v Zagrebu, povprečna površina stanovanja pa znaša okoli 65 kvadratnih metrov. Najmanjše stanovanje, ki bo na voljo za najem, meri le 19 kvadratnih metrov, nahaja pa se v prestolnici.

Ministra za gradbeništvo Branka Bačića je novinarka RTL vprašala, ali se mu 19 kvadratnih metrov veliko stanovanje zdi primerno za bivanje. Kot je dejal, so v zakonu o cenovno dostopnih stanovanjih predpisali minimalne kvadrature, ki znašajo 18 kvadratnih metrov za posameznika in do 26 kvadratnih metrov za dve osebi.

Več kot pol milijona stanovanj na Hrvaškem je praznih.
FOTO: Shutterstock

Na vprašanje, kako velika je njegova pisarna, je minister odgovoril, da približno 18 kvadratnih metrov. "Na ministrstvu nimam zelo velike pisarne, ampak za mlado osebo je 18 kvadratnih metrov dovolj, dokler ne reši stanovanjskega problema," je ocenil.

Ministra je nato novinarka vprašala, kaj lahko mlada oseba spravi v tako majhno stanovanje, Bačić pa ji je ponudil primerjavo s tujino. "V Parizu so take stanovanjske enote. Ravno prejšnji teden smo bili v Parizu na srečanju OECD. Veliko število stanovanj v Parizu, tudi na Dunaju, je velikih od 12 do 16 kvadratnih metrov," je navedel.

Minister seveda ne živi v svoji pisarni, mladi pa bi morali v prostor, manjši od 20 kvadratnih metrov, spraviti kopalnico, kuhinjo, posteljo, omaro, mizo s stoli in nekatere nujne gospodinjske aparate, so opozorili hrvaški mediji.

Ali menite, da je 18 kvadratnih metrov dovolj za kakovostno bivanje?
hrvaška stanovanja nepremičnine mladi

Aretirali šefa balkanskega kartela: mreža tihotapila 2,7 tone kokaina

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Moderni mislec
15. 04. 2026 18.53
To je zame kot zapor, kjer imaš pač malo večji luksuz in proste izhode kadar koli ...
Odgovori
+1
1 0
bandit1
15. 04. 2026 18.47
18 kvadratov , OK ni potrebno dosti pospravljati.
Odgovori
+0
1 1
afna
15. 04. 2026 18.46
Veš kaj bi bilo najbolje? Podjetje poskrbi za to, da imaš v firmi organizirano prehrano, wc itak maš, mogoče uredijo tuš kabine, pol pa samo še 8m2, da imaš not postlo, pa mogoče ta mali hladilnik. Na razpolago si vedno ko potrebujejo, ti pa imaš streho nad glavo. Win-win….
Odgovori
+2
2 0
Pujček
15. 04. 2026 18.39
Iz stanovanj deljo male enote. Azilanti so povsod po EU v stanovanjih, ki so v lasti odločevalcev. Stanovanja si poplačajo v 3 letih. Važno je, da ovce blejejo, ker če bi grizle si ne bi upali tako krast.
Odgovori
+4
4 0
GLUPI DAVKI
15. 04. 2026 18.39
Dost. Otrok itak nočejo imet
Odgovori
-3
1 4
fizelj2
15. 04. 2026 18.36
Več kot dovolj
Odgovori
+1
3 2
GLUPI DAVKI
15. 04. 2026 18.36
Važn,da dobiš karto za koncert od Thomsona
Odgovori
+4
6 2
kala 09
15. 04. 2026 18.36
Za začetek je dovolj,mi smo bili 4 na 17 kvadratih 6 let pa smo nekako zvozili.
Odgovori
+4
5 1
nebel
15. 04. 2026 18.36
Dobro, da ga ne bo več.
Odgovori
+1
1 0
gongash
15. 04. 2026 18.35
Dokler jih ne obdavčijo ne bo nič. To se dogaja povsod po evropi. To ni ekonomija to je izčrpavanje. Bogataši in mamilaši kupujejo stanovanja da parkirajo denar ne za bivanje.
Odgovori
+1
2 1
Pfolca
15. 04. 2026 18.34
Študentska soba 10 m2 za 2 glave, ko se navadiš noben problem, naslednja stopnja stanovanje 18m2, prvič sam osamosvojen od staršev kjer si imel manjšo sobo, ne vem no, meni se zdi to napredek, za začetek je super vse ostalo je pa odvisno od želje in volje posameznika, lahko ima že čez 5 let svojo hišo
Odgovori
+4
5 1
stoinena
15. 04. 2026 18.34
jaz pa mislim, da imajo mladi dovolj teh, ki so v socializmu imeli vse zastonj, v sloveniji vse nakra**li in jim sedaj visi za vse. s polno zadnjo je lahko pridigat.
Odgovori
+5
5 0
stoinena
15. 04. 2026 18.35
in to so ravno tisti letniki od leta 1945 .. do 1973. tisti prej so dobri kot kruh, ker vedo kaj je beda. to so te razvajene *iti.
Odgovori
+2
2 0
Sl0venc
15. 04. 2026 18.31
Kdo je ta (je)Bačić?
Odgovori
+1
3 2
GLUPI DAVKI
15. 04. 2026 18.31
Maš pa vse blizu in itak garaš cel dan,da preživiš. V luknji potem samo prespiš
Odgovori
+1
4 3
jrs228
15. 04. 2026 18.27
relativno, za enega ja čisto dovolj, problem je ko ni samo en in je potreba po nekaj več prostora....bili smo trije na 16m2 in je bla kr jeba pa smo "pregurali"
Odgovori
+3
5 2
gongash
15. 04. 2026 18.36
A ste spali en na drugem? Kako greš pa srat al pa pod tuš?
Odgovori
+2
2 0
mijam75
15. 04. 2026 18.49
To je velikost malo večje hotelske sobe. Spat greš tako, kot na dopustu, srat greš v kopalnico, tako kot v hotelu.... Imaš pa še kuhinjsko nišo, kjer kaj skuhaš. Tv pač gledaš iz postelje, pa ni prostora za kakšne posebne hobije. Za silo je čisto dovolj, za celo življenje je pa dobro, če imaš malo višje cilje.
Odgovori
+1
1 0
GLUPI DAVKI
15. 04. 2026 18.27
Preveč
Odgovori
-2
1 3
clox
15. 04. 2026 18.24
Najbolj primerne so 4x2 celice za politike.
Odgovori
+0
3 3
hersonissos
15. 04. 2026 18.24
Apsolutno ne! Slovenija in v bistvu cel svet je zašel. Samo ta kapitalizem na polno in še huje bo!Žal mi je za mladino, ker tudi otrok posledično ne bo, če je vse tok drago! Nekaj se mora spremeniti! En orenk reset, da vse pade in se začne graditi na novo, ker te cene niso normalne!!!
Odgovori
+1
5 4
devlon
15. 04. 2026 18.20
18 m2 je dovolj..dokler ne resite stanovanjskega problema..😆. Za 2 naj bi bilo pa 26 m2. V lj , ce koga zanima, je 26 m2 = 272 k €
Odgovori
+2
5 3
kakorkoliže
15. 04. 2026 18.20
Banda.
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Po koncu šova je drastično shujšala
Po koncu šova je drastično shujšala
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
cekin
Portal
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Ana za otroke pripravila še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Posthumno
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
