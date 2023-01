Življenje na 22 kvadratnih metrih: 'Tukaj človek lahko znori'

Dve leti sta minili od tistega usodnega decembrskega dne, ko je potresni sunek nekaj minut čez poldan za vedno spremenil življenja Petrinjcev. Sedem družin je ostalo brez svojih ljubljenih, med njimi je komaj nekaj dni po dopolnjenem 13. rojstnem dnevu nehalo biti srce deklice. In kakšna je Petrinja danes, ko teče že tretje leto od rušilnega sunka, ki je zemljo tresel 20 sekund? Več kot 1600 ljudi še vedno vsako noč preživi v zabojnikih pred svojimi hišami, ker se bojijo spati med štirimi stenami. 220 pa jih živi v kontejnerskih naseljih na le nekaj kvadratnih metrih, ker jim je potres vzel vse.

Na lastne oči smo se želeli prepričati, kako okreva Petrinja, mesto, ki je od hrvaške prestolnice oddaljeno le dobrih 50 km. Z ekipo smo se tja odpravili v zasneženem jutru. Med potjo smo razmišljali, kakšne slike in zgodbe ljudi nas bodo pričakale, in čeprav smo vedeli, da obnova ne napreduje najbolje, smo optimistično upali, da je drugače. Vendar nas je kruta realnost udarila v trenutku, ko smo se začeli približevati Petrinji. Na levo in desno smo lahko videli hiše, ki so poškodovane, pa naj gre to za poškodovane strehe, dimnike ali fasade. Najbolj žalosten pa je bil pogled na dvorišča hiš, kajti pred skoraj vsako se nahaja zabojnik. V teh zabojnikih ljudje skoraj vsako noč prespijo in tako je že dobri dve leti. Kajti strah pred rušilnim potresom je v krajih, kjer se tla še vedno iz dneva v dan tresejo, prevelik, da bi oči zatisnili v lastni hiši, ki je potres pred dvema letoma ni uničil.

S cmokom v grlu se zapeljemo do kontejnerskega naselja. Eno od dveh naselji stoji na nekdanjem Sejmišču. Zabojnik poleg zabojnika, pred vsakim pa delček domačnosti v obliki rož v lončkih ali vrtnih palčkov, česarkoli, kar ljudem poskuša barvati sive dni. Tam srečamo Aleksandro David, ki v bližnjem zabojniku pomaga deliti hrano. Z nasmehom na obrazu, čeprav je njeno življenje že dve leti postavljeno na glavo, nas popelje do svojega začasnega doma. Na 22 kvadratnih metrih je celo njeno življenje. V rušilnem potresu je izgubila vse, razen dokumentov in oblačil, ki jih je imela na sebi. V zabojniku ima majhno kuhinjo, dnevno sobo, kopalnico s straniščem na počep in tu je dan enak dnevu. Razmere so obupne. Vlaga, plesen, tanke stene, vpitje, prepiri, tukaj človek lahko znori, razlaga.

Le nekaj zabojnikov stran obiščemo družino Nikolić. V zabojniku živijo štirje družinski člani, dva majhna otroka nas z radovednimi očmi, kot jih imajo mali otroci, sprejmeta medse. Deklica Nikolina nas odpelje v prostor, kjer kuhajo, spijo in jejo. Njena babica je v času našega obiska ravno mesila kruh. Prostor je prepojen z vsemi možnimi vonjavami, otroci jokajo, mama Svetlana pa razlaga, da na tak način ne morejo več živeti. To je mučenje, čeprav smo veseli, da imamo kam z otrokoma, ko se nam je najemniško stanovanje v mestnem jedru porušilo kot hišica iz kart, dodaja. Tako kot živita ti dve družini, živijo tudi ostali prebivalci kontejnerskega naselja.

Zgodbe so enake, menjajo se samo glavni igralci, razlagata gasilca, ki sta tistega usodnega 29. decembra bila prva v središču mesta, kjer so se hiše rušile ena za drugo. V naselju se dobimo s poveljnikom gasilske enote Petrinja Zvonimirjem Ljubičićem. Grozni so občutki, razlaga, ko ne veš, koliko gasilcev je poškodovani, koliko mrtvih, saj je potres odrezal vse komunikacijske linije. Bili smo odrezani od sveta, nismo mogli poklicati niti kolegov gasilcev iz sosednjih mest, hiti razlagati gasilec Miroslav Krčelić, ki je skupaj s kolegi izvozil med prvimi: "Nikoli ne bom pozabil trenutka, ko smo se peljali mimo moje družinske hiše. V tistem trenutku sem rekel fantom, ustavite, moja hiša je porušena. S težavo sem vstopil na dvorišče, z strahom iskal mamo in sestro, ko sem videl, da sta živi in celi, sem jima rekel, ostanita zunaj, jaz moram dalje."

"Kot profesionalni gasilec si šolan za takšne situacije, ampak ko vidiš, da besnenje narave uniči tudi tvojo družino, ne moreš ostati ravnodušen. V tistem trenutku mi je bilo pomembno, da sta mama in sestra živi, to mi je dalo moč, da sem lahko reševal druge." To so trenutki groze. Trenutki obupa, nemoči. In v takšnih trenutkih ti ljudje živijo že tretje leto. Iz naselja nas je pot vodila v strogo mestno jedro. Prizore bi lahko opisali, kot da smo na vojnem območju, v mestu duhov. Razbite trgovine, porušene strehe, vse je ostalo takšno, kot je narava uničila. Z ekipo se spogledamo in v mislih nam je enako vprašanje, kaj gre narobe, da obnova stoji? Da ljudje še vedno nimajo strehe nad glavo, da toliko ljudi še vedno živi v zabojnikih? "Področje Banovine, kamor sodi Petrinja, je bilo že prizadeto v vojni, mesto je bilo porušeno, ampak smo ga obnovili in verjamem, da nam bo sedaj uspelo ponovno." S temi besedami nas v svojo pisarno pospremi županja Petrinje Magdalena Komes, ki je županovanje prevzela pred dobrim letom in pol, potem ko je zamenjala zaradi korupcijske afere odstavljenega župana.

