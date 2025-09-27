Otroci v Hersonu: 'Obstajamo, ne pa živimo'

V Hersonu, verjetno najnevarnejšem mestu v Ukrajini, otroci med eksplozijami in zračnimi napadi begajo med plastičnimi stoli v podzemnem zavetišču. Tam, v skrivnem prostorčku, si za nekaj ur lahko ustvarijo občutek običajnega otroštva s svobodnimi igrami, druženjem in smehom, medtem ko se nad reko Dneper nadaljujejo napadi ruskih sil. Za mnoge je to ena redkih priložnosti za normalen stik s sovrstniki in občutek varnosti v vojni.

Zaradi spopadov so šole v najbolj ogroženih območjih, kot je Herson, poškodovane ali uničene, zato otroci šolske obveznosti pogosto opravljajo prek spleta, poroča The Guardian. Posledice dolgoletne izolacije so očitne: številni zaostajajo pri učenju, težje sklepajo prijateljstva, nekateri še niso osvojili osnov branja, spet drugi pa se soočajo z anksioznostjo in motnjami spanja. V Hersonu so civilisti vsakodnevno izpostavljeni smrtonosni nevarnosti. Ruske sile izvajajo sistematično kampanjo z droni, ki jo domačini imenujejo "človeški safari." Po podatkih Združenih narodov je od začetka vojne leta 2022 umrlo ali bilo ranjenih že več kot 3.000 ukrajinskih otrok, kar ustreza približno 150 šolskim razredom.

Herson FOTO: AP icon-expand

Podzemni igralni center na skrivni lokaciji v stanovanjskem območju Hersona je eden redkih prostorov, kjer otroci dobijo posebno podporo učiteljev in psihologov. Za nekaj ur lahko pozabijo na vojno. Ko se eksplozije preveč približajo, učitelji, ki delajo v centru, začnejo glasneje ploskati ali zvišajo glasbo, da preglasijo hrup. Lani ga je ustanovil predsednik lokalnega stanovanjskega združenja Oleh Turčinski. Center, odprt med tednom, je postal pravo zatočišče za otroke od enega leta do pozne mladosti. Mlajši prepevajo, rišejo in se igrajo, starejši pa gledajo televizijo ali se pogovarjajo s prijatelji. Psihologi poskušajo ublažiti tesnobo in težave s spanjem ter pomagati otrokom z avtizmom in drugimi posebnimi potrebami, ki jih je zaradi vojne težje obvladovati.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Eden od otrok je med okupacijo več mesecev preživel v kleti. Zaradi hudega stresa je razvil sladkorno bolezen. Ko je prvič prišel v center, je odgovarjal le z da' ali ne', danes pa počasi znova pridobiva samozavest," opisuje Turčinski. Tudi ustanovitelj sam je postal žrtev nasilja. Prejšnji mesec je dron treščil v njegovo stanovanje v 12. nadstropju, ravno ko je njegova žena pripravljala večerjo. Sam je bil poškodovan po glavi in telesu, žena pa še vedno v kritičnem stanju leži v bolnišnici. Kljub tragediji ostaja v Hersonu, ker čuti dolžnost do skupnosti in otrok.

Ruski dron FOTO: AP icon-expand