Afganistan: Kaj čaka ljudi, ki bodo živeli v novem režimu?

Talibani so v zadnjem tednu zavzeli skoraj celoten Afganistan, nadzorujejo več kot polovico večjih mest v državi. Kako so zgledali prevzemi mest in kaj čaka ljudi, ki bodo živeli v novem režimu? Ko so prišli v njegovo mesto, so 17-letniku v roke potisnili orožje in ga prisilili v napad na policijsko postajo. Ženskam se bo medtem pisalo slabše kot pričakovano, za zdaj kaže, da ne bodo smele hoditi ne v šole ne v službe. Še isti dan, ko so talibani prispeli v Kabul, so prebarvali reklamne oglase z ženskami.

icon-expand Talibani so v zadnjem tednu zavzeli skoraj celoten Afganistan, nadzorujejo več kot polovico večjih mest v državi. FOTO: AP

Prebivalci Kabula še nikoli niso bili tako zaskrbljeni, poročajo tuji mediji. Številne trgovine in trgi so zaprti, zaprli so tudi nekatere vladne urade, svoje pozicije zapuščata tudi vojska in policija. Na nekaterih območjih je bilo slišati strele, a točen vir ni znan. Da ne želijo biti del talibanskega režima, je povsem jasno, saj ljudje obupano skušajo pobegniti iz prestolnice. Na poti do letališča so nastale dolge kolone, številni so ključe pustili kar v avtomobilih in se proti letališču odpravili peš.

Bliže ko so bili talibani prestolnici, več mladih žensk je prosilo za pomoč, poroča BBC. Vodja afganistanske tiskovne agencije Tolo News, Lotfullah Najafizada, je na Twitterju objavil fotografijo moškega, ki z barvo prikriva fotografije žensk na reklamnih panojih. Barvanja so se lotili še isti dan po prihodu v Kabul, ko prestolnici niti še niso uradno prevzeli.

Kamenjanje in amputacije okončin... o tem bo odločalo "sodišče" Pred letom 2002, ko so talibani nadzorovali Afganistan, so militanti izvajali različico šeriatskega prava, ki je med drugim dovoljevala kamenjanje zaradi prešuštva, amputacije okončin zaradi kraje šolanje pa je bilo prepovedano za vse deklice, starejše od 12 let. Predstavnik talibanov je v izjavi dejal, da bodo zdaj odločitve o izrekanju takšnih kazni sprejemale "na sodiščih".

Afganistanska poslanka v Kabulu Farzana Kočai je za BBC povedala, da ženske iz delov države, kjer so talibani že prevzeli nadzor, ne bodo več smele hoditi v šole ali službe. "Za ženske je stanje tako slabše, kot je bilo pričakovano. Ženske bodo zaprte v svojih hišah, vsaj za zdaj tako kaže. Bomo videli, če se bodo zadeve spremenile," je še dejala. Iz območij, ki so jih talibani že zavzeli poročajo še, da ženske svojih domov ne smejo več zapuščati brez spremljevalcev, nekaterim zaposlenim ženskam pa so dejali, da bodo njihova dela zdaj opravljali moški. Poleg tega morajo ženske tudi na teh območjih nositi burke.

Aiša Kuram, nekdanja ambasadorka Združenih narodov za mlade, je delila tvit o razmerah na univerzi v Kabulu. Po vsej državi so ljudje zaskrbljeni, saj kaže, da bodo ženske pod vladavino talibanov še posebej ranljive za izgubo svoboščin. "Nekateri profesorji so se poslovili od svojih študentk, saj so bili danes zjutraj vsi evakuirani z univerze v Kabulu," je zapisala. Kot veliko drugih učenk in dijakinj tudi tamkajšnja dekleta verjetno ne bodo dočakala mature.

Tiskovni predstavnik talibanov je sicer v izjavi dejal, da bodo spoštovali pravice žensk in jim omogočili dostop do izobraževanja. Iz izkušenj lahko vemo, da so imele ženske pod vladavino talibanov v preteklosti zelo malo pravic. Toda talibani zdaj trdijo, da so se spremenili in da bodo ženskam omogočili delo, šolanje pa tudi, da bodo lahko same zapustile svoje domove in nosile hidžab. Povsem razumljivo je, da marsikdo tem besedam ne verjame.

17-letni Abdullah: Tresel sem se, orožja sploh nisem mogel držati Nekaj ur po tem, ko so talibani zavzeli njegovo rojstno mesto v severnem Afganistanu, so 17-letnega Abdullaha prisilili, da je na bližnji hrib nesel raketomete. Nepripravljen in prestrašen je tako hitro postal nov član talibanske vojske. Abdullah je dejal, da se je sprehajal po ulici Kunduza, ko so ga ustavili pripadniki talibanov. Kot pravi so talibani k delu prisilili še med 30 in 40 mladih fantov, med njimi so bili tudi dečki stari komaj 14 let, poroča tiskovna agencija AFP.

icon-expand Talibani patruljirajo v Gazniju FOTO: AP

"Rekli so nam, naj vzamemo orožje in se jim pridružimo," je dejal Abdullah. "Ko so naši starši prišli prosit, naj nas izpustijo, so jim zagrozili z orožjem," je pojasnil. Talibani so po bliskoviti ofenzivi tako rekoč preplavili državo. Prevzem številnih mest so jim olajšali prav mladi, kot je Abdullah, saj so jih prisili, da so jim pomagali. S tem ko so jim mladi fantje nosili orožje, so se lahko iz mesta do mesta premikali veliko hitreje. Abdullah je dejal, da so mu talibani na hrbet privezali 20-kilogramsko vrečo RPG-jev, mu v vsako roko potisnili škatlo s strelivom in ga prisilili da je z njimi nadaljeval pot. Ta preizkušnja je trajala tri ure, potem pa si je njegova družina uspela izpogajati njegovo izpustitev. Toda ko so se pripravljali na beg, so se talibani vrnili po njega, s sabo pa so vzeli tudi številne druge.

"Tresel sem se, orožja sploh nisem mogel držati" "Pretepali so nas. Še vedno imam modrice," je dejal in povedal še, da so mu med drugim v roke potisnili avtomatsko puško in ga poslali v akcijo - ukazali so mu, naj pomaga pri napadu na policijsko postajo. "Tresel sem se, orožja sploh nisem mogel držati," je potožil najstnik. Čeprav so večino mest talibani prevzeli brez posebnega truda, ker so se vladni vojaki in policisti predali, so se tokrat afganistanske vladne sile uprle.

icon-expand Talibani-2 FOTO: AP