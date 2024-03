Napovedi niso bile obetavne, a s trdo voljo zaživel samostojno življenje

"Zame je bil normalen brat. Prepirala sva se, igrala, se zabavala, šla sva skupaj na koncerte," pripoveduje brat nedavno preminulega Paula Alexandra, ki je večino svojega življenja zaradi otroške paralize preživel v komori. Zbolel je star le šest let, zdravniki so menili, da bo njegova pot kratka, a je s trdo voljo in vztrajnostjo živel polno življenje in se celo zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

OGLAS

13. marca je v 78. letu starosti umrl Paul Alexander, bolj znan kot Polio Paul, ki je večino svojega življenja preživel v komori, imenovani "železna pljuča". Leta 1952 je zbolel za otroško paralizo, ko je bil star komaj šest let. Po pojavu simptomov so ga odpeljali v bolnišnico v Teksasu. Tam je s pomočjo komore preživel dve leti, zdravniki pa so začeli dvomiti v njegovo okrevanje. Starši so zato sprejeli odločitev, da ga odpeljejo domov, kjer naj bi preživel svoje zadnje dneve. A zgodil se je čudežen preobrat. Paul ni umrl, temveč je z vsakim dnem bolj okreval. Paulov oče je celo zasnoval poseben alarm, ki ga je Paul lahko uporabil s svojimi usti, ko je potreboval nujno pomoč.

Polio Paul FOTO: X icon-expand

Čez čas se je Paul naučil zavestno upravljati z železnimi pljuči in aktivirati mišice grla, da je dobil zrak v pljuča. To je poimenoval žabje dihanje. Po pripovedovanju njegovega brata Philipa je Paul treniral dihanje v tistih redkih trenutkih, ko ni bil zaprt v komori. Obljuba, da bo dobil domačega ljubljenčka, mu je dala še dodaten zagon. Ko je s časom pridobival na samozavesti in moči, je bil zmožen vedno daljša obdobja preživeti na prostem, izven komore. Tako je lahko s pomočjo vozička preživljal čas s prijatelj na domačem dvorišču in se vrnil v komoro, ko je bil utrujen. "Zame je bil normalen brat. Prepirala sva se, igrala, se zabavala, šla sva skupaj na koncerte," pripoveduje Philip. Paul je doma zaključil šolanje, nato se je odpravil na Univerzo v Texasu, kjer je študiral pravo. Bil je popolnoma samostojen, živel je v študentskem domu, kjer je sam skrbel zase, občasno so mu pomagali sošolci. Po študiju je začel z delom v odvetniški pisarni v Dallasu. "Ko so klienti prišli v pisarno, so bili kar šokirani, ko so ga zagledali v komori," pripoveduje njegov brat. Paul je večino svojega odraslega življenja preživel sam, dolga leta je sicer imel pomoč prijateljice Kathy Gaines. Po njeni smrti se je večino časa znašel sam. Plačano pomoč je bilo zelo težko dobiti, mnogi so po dveh dneh obupali. Imel pa je številne čudovite prijatelje, ki so mu radi priskočili na pomoč, se spominja njegov brat.