Takšne destinacije imenujejo kar "domovi za mlade upokojence", piše Nikkei. Eno takšnih gostišč se nahaja v provinci Jiangsu, približno uro vožnje od mesta Suzhou. Na dan, ko ga je obiskal novinar, je več gostov sedelo za skupno mizo in uživalo v kosilu.

"Življenje v mestu je tako hitro, da skoraj ne morem zadihati," je povedala 27-letnica iz Pekinga.

"Tu imam občutek, da sem se vrnil v dom svojega otroštva," je dejal moški v svojih dvajsetih in se nasmehnil.

Gostišče, ki je svoja vrata odprlo julija letos, je le eno izmed številnih "domov za mlade upokojence", ki se množično pojavljajo po vsej Kitajski. Ta mesta gostom – večinoma rojenim v 90. letih ali kasneje – ponujajo možnost, da se sprostijo na način, ki spominja na življenje upokojencev.

Na kitajskih družbenih omrežjih, kot sta Weibo in Douyin, so se objave o teh gostiščih začele množiti okoli maja, kar potrjuje analiza tokijskega podjetja Novarca, ki spremlja trende na družbenih omrežjih.

In iz objav je jasno, da te vrste nastanitev še posebej privlačijo pripadnike generacije Z in milenijce, ki hrepenijo po preprostejšem življenjskem slogu – vstajanje ob sončnem vzhodu in spanje, ko pade noč.

Poznavalce kitajske kulture trend ne preseneča. Mladi Kitajci, stari med 20 in 30 let, so odrasli pod intenzivnimi pritiski: že od otroštva so se morali truditi pri učenju in se boriti v ostri tekmi za vstop na prestižne univerze. Medtem ko jim je nekoč hitro rastoče kitajsko gospodarstvo vlivalo upanje, da se bo njihovo trdo delo obrestovalo, je trenutna gospodarska stagnacija marsikaterega diplomanta pustila brez zaposlitve.

Poleg tega se mnogi borijo z naraščajočimi življenjskimi stroški, še posebej v velikih mestih, kjer so cene nepremičnin in najemnin izredno visoke. Mladim tako pogosto ostaja malo prostora za ustvarjanje lastne neodvisnosti.

Na vrhu vsega tega pa so še družbena pričakovanja – pritisk staršev, da se poročijo in ustvarijo družino, ter kulturne norme, ki od njih zahtevajo stalno uspešnost.

V takšnih okoliščinah so postali priljubljeni centri za sprostitev, ki mladim nudijo možnost bega pred težko realnostjo in jim omogočajo, da se osredotočijo na svoje duševno zdravje.

"Ko gosti po sprostitvi tukaj odidejo domov, se njihovi obrazi svetijo od zadovoljstva," pravi 26-letni upravljavec gostišča v Suzhouu.

Oddaljena lokacija zunaj mestnih središč omogoča cenovno dostopne bivanje. Cene se začnejo pri 600 juanih (približno 84 evrov) na mesec, kar je še posebej privlačno za mlade, ki nimajo veliko denarja.

Ta trend kaže na širšo potrebo mladih Kitajcev po umiku in iskanju miru, menijo poznavalci, pa tudi, da v državi, kjer je uspeh še kako pomemben, narašča tudi skrb za duševno zdravje.