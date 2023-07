Življenje v 'pečici': Vročinski val zajel taborišča za razseljence

Kot da jih življenje že ni dovolj teplo, razseljencem v Siriji niti vreme ne prizanaša. Razseljenci so izpostavljeni ekstremnim temperaturam, odvisni so pa predvsem od humanitarne pomoči.

62-letna Hamida Dandoush živi v taborišču Saharah blizu sirsko-turške meje, kjer približno 80 razseljenih družin živi v težkih razmerah zaradi hudega vročinskega vala, ki je zajel regijo.

"Živimo, kot da smo v pečici in težko dihamo zaradi vročine v šotoru. Če ne bi šotora poškropili z vodo, bi zaradi hude vročine umrli," je Dandousheva povedala za Al Jazeero. Dandoushova, ki živi v šotoru s hčerko in vnukom, je povedala, da se vsak dan zaman trudi ohladiti stvari, med drugim vnuka položi v plastično posodo in ga poliva s hladno vodo a vsi njeni napori so brez bistvenega učinka.

"Če starejši ljudje, kot smo mi, ne prenesejo takšnega vremena, kako naj ga prenesejo majhni otroci?" je dejal Dandoush. "Včeraj se je moj vnuk začel tresti in težko dihati, zato smo ga odpeljali v bolnišnico, kjer so nam povedali, da se je to zgodilo zaradi vročine v šotoru."