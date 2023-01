Življenje v Srbiji vse dražje: najemnine v letu dni poskočile s 400 na 800 evrov

Še leta 2021 je liter mleka v Srbiji stal manj kot 100 dinarjev (okoli 0,85 evra), piščanec okoli 270 (2,3 evra), svinjina 430 (3,67 evra), govedina pa okoli 600 dinarjev (5,12 evra) za kilogram. V Beogradu so bila na trgu stanovanja na solidni lokaciji na voljo za razumnih 300 do 400 evrov najemnine na mesec.

Že januarja 2022 se je tako kot preostali svet tudi Srbija začela soočati z inflacijo, cene energentov so poskočile, situacija pa se je po invaziji Rusije na Ukrajino le še poslabšala, piše Deutsche Welle.

Od vojne najprej so prav Rusi in Ukrajinci v Srbiji pokupili nepremičnine, saj so zanje ponudili več kot domačini. Stanovanje, ki se je pred dvema letoma na trgu ponujalo za 400 evrov, sedaj oddajajo za več kot 800, tudi 1000 evrov. Podoben skok cen so zaznali tudi pri cenah hrane in pijače.