Življenje žene brutalnega vodje Islamske države

Žene pripadnikov ISIS-a pogosto obtožujejo, da so sodelovale pri grozodejstvih, ki so jih izvajali njihovi možje, da so krive terorizma in zločinov nad človeštvom. A zagotovo se je življenje ene izmed nevest razlikovalo od ostalih. Umm Hudaifa . Prva žena Abuja Bakra al-Bagdadija , brutalnega vodje ISIS. BBC je dobil dostop do nje v iraškem zaporu in opravil intervju, v katerem je Hudaifa podrobno opisala življenje z zloglasnim teroristom.

Hudaifa je bila povsem odrezana od sveta, novice do nje niso prišle, nikjer ni mogla zaslediti, kaj se dogaja. V hiši je sicer bila televizija, včasih jo je gledala na skrivaj. "Prižgala sem jo, ko ga ni bilo doma," je dejala in pojasnila, da je al-Bagdadi mislil, da je televizija pokvarjena. Od leta 2007 ji je bilo prepovedano gledati televizijo ali uporabljati mobilne telefone. A nekaj dni po tem, ko sta sinova odšla, je prižgala televizijo in videla nekaj, česar ni pričakovala. Videla je svojega moža, ko je nagovoril zbrane v mošeji al-Nura v severnoiraškem mestu Mosul in se prvič predstavil kot vodja samooklicanega islamskega kalifata. To je bilo le nekaj tednov po tem, ko so borci prevzeli nadzor nad območjem. Posnetek al-Bagdadija je preplavil družbena omrežja in je pomenil ključen trenutek za ISIS, ki se je nato hitro razširila.

Hudaifa pa je bila doma, presenečena, da sta njena sinova v Mosulu, namesto da se učita plavati, kot ji je bilo rečeno. V času pogovora z BBC-jem se je opisala kot žrtev, ki je večkrat poskušala pobegniti od moža, in zanika, da bi bila vpletena v brutalne dejavnosti ISIS. A to je v popolnem nasprotju s tem, kar za njo trdi tožilstvo. V sodnem postopku, katerega pobudniki so bili jazidi, ki so jih ugrabili in posiljevali pripadniki ISIS, jo obtožujejo sodelovanja pri spolnem zasužnjevanju ugrabljenih deklet in žensk.

Med intervjujem Hudaifa ni niti enkrat dvignila glave, oblečena pa je bila v črno burko.