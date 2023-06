Življenjska priložnost? 84.000 evrov za mirno življenje na irskih otokih

Irska vlada vsem, ki bi se preselili na enega od 30 stalno naseljenih, a vedno bolj praznih otokov, ponuja do 84 tisoč evrov pomoči. Slišati je mikavno, a so postavili nekaj pogojev. Prosilec mora kupiti oziroma imeti v lasti hišo, starejšo od 30 let, ki je bila najmanj dve leti prazna, sredstva pa mora porabiti za njeno prenovo. Prošnje bodo sprejemali od 1. julija.

Na Irskem si želijo, da bi vedno bolj opuščeni otoki znova vrveli od življenja. Vlada zato tistim, ki bi se bili pripravljeni za stalno naseliti na enega od tridesetih, vključenih v posebno shemo, ponuja do 84 tisoč evrov. "Cilj te politike je zagotoviti, da bi trajnostne, živahne skupnosti še vrsto let živele in uspevale na naših otokih," pravijo v Dublinu.

V shemo je vključenih 30 otokov, ki so stalno naseljeni, nimajo mosta na kopno in jih visoko plimovanje večkrat odreže od sveta.

Slišati je mikavno. V času, ko si številni želijo odmika in življenja v stiku z naravo, hkrati pa imajo tudi možnost za delo od doma, bi marsikdo najbrž z veseljem zagrabil priložnost. A do omenjenega zneska vendarle ni tako lahko priti. Namenjen je obnovi zapuščenih otoških hiš. Kdor želi dobiti 80 tisočakov, mora imeti v lasti hišo, ki je bila zgrajena pred letom 1993 in je bila najmanj dve leti prazna. Denar lahko porabi za gradbena dela, kot so vgradnja izolacije, strukturne izboljšave in prenova, poroča Euronews. Tisti, ki jih omenjeni pogoji niso prestrašili, lahko za sredstva zaprosijo od 1. julija in si morda opremijo svojo sanjsko hiško na mirnem zelenem otoku.

