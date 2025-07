Oranžni alarm na Balkanu: živo srebro tudi do 39 stopinj

Hidrometeorološki zavod Federacije BiH danes najvišje temperature – do 39 stopinj Celzija – pričakuje na jugu in severu države, drugod bo od 30 do 36 stopinj.

V Srbiji so danes po vsej državi razglasili rdeči alarm zaradi temperatur od 36 do 40 stopinj Celzija. Državni hidrometeorološki zavod je ob tem izdal opozorilo zaradi novega vročinskega vala, ki bo ta teden najbolj prizadel jug in vzhod države. Tu je do sobote dnevno pričakovati najvišje temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, v petek ponekod do 42 stopinj.

Na severu in zahodu države pa bo najtoplejši današnji dan, po zmernem padcu naj bi se temperature nato v četrtek in petek znova povzpele do 38 stopinj Celzija. Pristojni so opozorili na nevarnost požarov v naravi.