Žižek: Ko se Putin primerja s Petrom Velikim, ni več treba brati med vrsticami

Žižek v tem vidi jasno Putinovo delitev držav na dve kategoriji: suvereno in osvojeno. "Po Putinovem imperialnem mnenju bi morala Ukrajina soditi v slednjo kategorijo," je zaključil Žižek. Prav tako meni, da je iz ruskih uradnih izjav v zadnjih mesecih jasno, da v drugo kategorijo uvrščajo tudi Bosno in Hercegovino, Kosovo, Finsko, Baltske države in nenazadnje tudi samo Evropo.

Pozive, da se Putinu omogoči, da "reši svojo čast" s tem, da se doseže manjši kompromis glede ozemlja na območju Donbasa, Žižek vidi kot sprejem Putinovih imperialnih ambicij. "To ambicijo je treba brezpogojno zavrniti, saj smo v današnjem globalnem svetu, v katerem nas preganjajo iste katastrofe, vsi vmes, v vmesnem stanju, nismo ne suverena ne osvojena država: vztrajati pri polni suverenosti spričo globalnega segrevanja, je čista norost, saj je naše preživetje odvisno od tesnega globalnega sodelovanja," poudarja slovenski filozof svetovnega kova.

'Najmanj, kar jim dolgujemo, je polna podpora, za to pa potrebujemo močnejši Nato'

Žižek meni, da je Putin jezen na Skandinavske države, ki so izrazile namero, da vstopijo v zvezo Nato, zato, ker bi mu to prekrižalo načrte v prihodnosti. "Zaradi globalnega segrevanja je na kocki nadzor nad Arktičnim prehodom. (Zato je Trump želel od Danske kupiti Grenlandijo.) Zaradi eksplozivnega razvoja Kitajske, Japonske in Južne Koreje bo glavna transportna pot potekala severno od Rusije in Skandinavije. Ruski strateški načrt je izkoristiti glovalno segrevanje: nadzorovati glavno svetovno prometno pot ter razvijati Sibirijo in nadzorovati Ukrajino. Na ta način bo Rusija tako prevladovala v proizvodnji hrane, da bo lahko izsiljevala ves svet. To je končna gospodarska realnost pod Putinovimi imperialnimi silami," piše Žižek.

Kot pravi, že drži, da Ukrajina ne more zmagati v vojni proti Rusiji. "Vendar prav v tem vidim veličino ukrajinskega odpora: tvegali so nemogoče, kljubovali pragmatičnim preračunavanjem, najmanj, kar jim dolgujemo, je polna podpora, za to pa potrebujemo močnejši Nato – a ne kot podaljšek ameriške politike," je poudaril.